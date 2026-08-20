Más de 60 de migrantes desembarcan en patera en una playa llena de bañistas en Cartagena a plena luz del día

Los detalles La embarcación ha llegado a eso de las 13:00 y una vez estaban todos en tierra ha puesto rumbo al mar para alejarse de la costa. "Son las consecuencias de la ausencia de una política migratoria seria del Gobierno", dice la alcaldesa.

Un grupo de migrantes ha llegado en patera a la Cala del Barco, en Cartagena, desembarcando alrededor de las 13:00 horas tras recibir varias llamadas al 112 alertando de su llegada. Aunque no se ha precisado el número exacto de personas, la alcaldesa Noelia Arroyo estima que eran "unas decenas". La llegada sorprendió a los bañistas presentes, y tras desembarcar, la patera se alejó de la costa. Arroyo ha cuestionado el control de las fronteras marítimas y ha solicitado al Gobierno central un refuerzo en la vigilancia. Además, critica la falta de una política migratoria seria y pide más recursos para las fuerzas de seguridad.

Un grupo de migrantes ha llegado en patera a la Cala del Barco, en Cartagena, donde ha desembarcado. Según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias, su llegada se habría producido a eso de las 13:00 cuando se han recibido varias llamadas al 112 para alertar de la llegada de la embarcación.

La patera en cuestión transportaba 62 personas, 15 de ellas menores, al parecer de nacionalidad argelina. Todas se encontraban en buen estado de salud y fueron atendidos por Cruz Roja.

De ella desembarcaron 45 hombres y 2 mujeres, así como 15 menores, todos ellos varones, han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Murcia

La aproximación de la patera a tierra ha generado comentarios de sorpresas en los bañistas que se encontraban en el lugar. Después, una vez los migrantes han desembarcado, la patera se ha adentrado de nuevo en el mar para alejarse de la costa.

"Si una patera puede llegar hasta una cala como esta, desembargar a plena vista de ciudadanos y luego irse, tenemos que preguntarnos cómo funciona el control de nuestras fronteras marítimas", ha afirmado la alcaldesa Noelia Arroyo en un comunicado, reclamando al Gobierno central que intensifique la vigilancia y el control de las costas del municipio.

En sus palabras, la primera edil ha recordado que Cartagena "lleva tiempo denunciado que está pagando las consecuencias de la ausencia de una política migratoria seria del Gobierno de Sánchez": "Somos el único municipio de España que recibe migrantes por la costa y lo que nos deriva el Gobierno hasta el Hospital naval, a un campamento que se dijo sería temporal pero que sigue funcionando".

Además, ha pedido más medios humanos y tecnológicos para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan detectar estas embarcaciones antes de que alcancen tierra, defendiendo una política migratoria "seria, ordenada y segura".

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