De pedir una cena 'gratis' a Chicote a ser acusada de robar el collar de una anciana fallecida: así es la directora de la residencia que visitó ¿Te lo vas a comer?

La reacción de la directora de una residencia al conocer a Chicote: "¿Por qué no me invitas a cenar? Me encantaría probar tus menús"

Alberto Chicote quiere pedir explicaciones en ¿Te lo vas a comer? a la directora de la residencia Bellavista en Castellano de Moriscos, Salamanca, por el fallecimiento de una mujer por deshidratación a los 15 días de ingresar en el centro. La primera toma de contacto del chef con la responsable no tiene demasiado éxito.

Almudena denuncia que la directora de la residencia de ancianos de su madre le robó un collar a su madre muerta: "Me quedé desconcertada"

Una mujer vivía en una de las residencias que apareció en Te lo vas a Comer, el programa del Chicote y cuando murió su familia echó en falta un collar. Sin embargo, no denunció porque no tenía pruebas de nada. Pasado el tiempo, al emitirse el programa, vieron que este collar lo llevaba la directora del centro.

La reacción de Chicote al ver mal envasada la comida de una residencia: "¡Pero si están en bolsas de una joyería!"

Alberto Chicote echa un vistazo a las cámaras frigoríficas donde la residencia Bellavista, de Babilafuente, Salamanca, guarda las muestras de comida. El chef ve en ¿Te lo vas a comer? menús guardados en bolsas de una joyería de Majadahonda.

La amenaza del dueño de una residencia a Alberto Chicote: "Si usted saca en televisión algo que no me va a agradar, iré en contra de quien tenga que ir"

Alberto Chicote habla en ¿Te lo vas a comer? por teléfono con el dueño de las residencias Bellavista de Castellano de Moriscos y de Babilafuente, Salamanca, uno de los centros en el que falleció una mujer por deshidratación a los 15 días de ingresar en él.

"¡Ey! Respeto al señor que le están empujando y por ahí no voy a pasar": Chicote tiembla por el trato que dan a los mayores en una residencia

En la residencia Bellavista, de Babilafuente, Salamanca, reciben a Alberto Chicote con gritos, pitos y cacerolas bajo el lema: "Chicote fuera ya no te queremos más". El conductor de ¿Te lo vas a comer? intenta conocer el testimonio de un residente que acaba siendo callado y empujado por la directora y los trabajadores del centro.

La cacerolada en el Ayuntamiento de Babilafuente contra Alberto Chicote: "Fuera, ya no te queremos más"

Alberto Chicote se acerca al ayuntamiento de Babilafuente que fue el que entregó la concesión a la residencia Bellavista por un periodo de 40 años. El conductor de ¿Te lo vas a comer? quiere hablar con el alcalde para conocer los criterios que siguieron a la hora de tomar la decisión. Una visita acompañada por una cacerolada encabezada por la directora del centro de ancianos.

Rosa, trabajadora de la residencia que participó en la cacerolada a Chicote: "La directora nos dio un incentivo por apoyarla"

Rosa Durán es una trabajadora de la residencia que participó en la cacerolada a Chicote y que fue despedida tras la grabación del programa: "No fuimos obligadas pero nos dijo que por haberla apoyado ese mes nos daba un incentivo". Además confiesa que "ha habido maltrata con los abuelos": "Yo me he enfrentado con varias trabajadoras por el maltrato y allí siguen trabajando".