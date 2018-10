Rosa, trabajadora de la residencia que participó en la cacerolada a Chicote: "La directora nos dio un incentivo por apoyarla"

FUE DESPEDIDA TRAS EL PROGRAMA

Rosa Durán es una trabajadora de la residencia que participó en la cacerolada a Chicote y que fue despedida tras la grabación del programa: "No fuimos obligadas pero nos dijo que por haberla apoyado ese mes nos daba un incentivo". Además confiesa que "ha habido maltrata con los abuelos": "Yo me he enfrentado con varias trabajadoras por el maltrato y allí siguen trabajando".