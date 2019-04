De cuestionar la condena a pedir respeto: la opinión de seis jóvenes sobre la sentencia a 'La Manada'

Sentamos juntos a Ainhoa, Alejandro, Borja, Alejandra, Sergio y Violeta, todos ellos estudiantes. ¿Cómo ven la sentencia de La Manada? "¿Si nos violan qué tenemos que hacer? ¿Resistirnos y luchar para que nos maten?" defiende Violeta.

Cuestionan la pena: "No te pueden condenar a nueve años por una violación y a 50 años por pelearte en un bar" asegura Ahinoa. Aunque no todos: "Se han dedicado muchísimas horas para hacerlo y por lo menos deberíamos respetar el trabajo que han hecho" defiende Borja.

Les pedimos que lean algún extracto de lo que sintió la víctima: "El bloqueo era tan grande que no pude, no puede hacer nada, simplemente someterme a ellos y hacer lo que decían y cerrar los ojos y dejar que eso pasara". ¿Qué habrían hecho ellas en su lugar? "Hubiese reaccionado como ella. El miedo te paraliza".

También han sentido miedo alguna vez. Leen el voto particular discrepante y no dan crédito: "Es como si hubieran visto dos vídeos diferentes" asegura Borja. La igualdad aún no se da por hecho en los jóvenes: "Se piensan que el feminismo es un ataque hacia ellos y no es así" explica Alejandra. Pero entienden que es la ley y hay que cambiarla. Y que si su generación se levanta, tendrán la llave.