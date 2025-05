El testimonio de Antonio Maestre tras sufrir un intento de agresión por parte de un líder neonazi: "La ciudadanía piensa que estas cosas no pasan en España"

En Al Rojo Vivo, el periodista, tras el intento de agresión que sufrió, afirma que no tiene miedo y que no dejará de informar sobre estos grupos. Además, advierte del riesgo real al que se enfrentan los periodistas.

En Al Rojo Vivo, el periodista Antonio Maestre relata el intento de agresión que sufrió el pasado 1 de mayo en su barrio de Fuenlabrada por parte del líder de un grupo ultra neonazi, un episodio que ya detalló en su columna semanal en Eldiario.es.

"Estoy convencido de que hay gente en España que no cree que algunos periodistas estemos en riesgo real de sufrir agresiones y violencia física", señala Maestre.

El agresor —identificado tanto por el propio periodista como por la Policía Nacional y la Brigada de Información— ya ha sido denunciado, y Maestre ha prestado declaración ante las autoridades.

"Llevo años sufriendo amenazas, pero esta vez fue un intento de agresión directa. Aun así, no tengo miedo. Si lo tuviera, habría dejado de hablar de ellos. Y no lo voy a hacer. No voy a dejar de informar sobre lo que son", declara con firmeza.

Maestre advierte además que buena parte de la ciudadanía "cree que en España estas cosas no pasan" y alertó de que el riesgo va mucho más allá de las redes sociales.

Sobre el agresor, ha detallado: "Es un líder de una facción del Frente Atlético, un grupo vinculado a muertes y agresiones con armas blancas".