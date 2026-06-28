Detenido en Alicante un ciberdepredador sexual en serie: guardaba 200 dispositivos repletos de imágenes pedófilas

El contexto Se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a víctimas menores de 16 años por hacer 'grooming', es decir, hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que les enviasen imágenes íntimas.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdepredador sexual en serie acusado de 36 delitos contra la libertad sexual de menores de 16 años mediante 'grooming'. La operación, denominada 'Achillea', ha identificado a más de 20 víctimas vulnerables, algunas de tan solo ocho años, tanto en España como en el extranjero. La investigación comenzó tras una denuncia en Gran Canaria en 2024. En el domicilio del acusado se incautaron más de 200 dispositivos con archivos pedófilos. El detenido utilizó engaños y manipulación emocional para explotar sexualmente a las víctimas. La justicia ha ordenado su ingreso en prisión sin fianza.

La Guardia Civil ha detenido en Alicante a un ciberdeprededador sexual en serie al que se le imputan 36 delitos contra la libertad sexual a víctimas menores de 16 años por hacer 'grooming', es decir, hacerse pasar por un menor de edad para ganarse la confianza de otros menores y que les enviasen imágenes íntimas.

Los agentes encargados de esta operación, de nombre 'Achillea', han conseguido identificar a más de 20 víctimas especialmente vulnerables, con edades desde los ocho años, por todo el territorio nacional y en distintos puntos del extranjero. La investigación comenzó gracias a la denuncia de una víctima residente en la isla de Gran Canaria, interpuesta ante la Guardia Civil en 2024.

Durante las primeras actuaciones se realizó el registro del domicilio del acusado, donde se intervino una gran cantidad de dispositivos de almacenamiento con capacidad para almacenar 18.000 Gigabytes.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil en Santa María de Guía inició el análisis de los más de 200 dispositivos de datos intervenidos, entre teléfonos móviles, discos duros externos, ordenadores y pen drives, donde hallaron una gran cantidad de archivos de vídeo e imágenes pedófilas. Como resultado del análisis de la información recabdaa, los guardias civiles han conseguido por el momento identificar a más de 20 víctimas menores de 16 años.

El autor utilizaba técnicas de 'grooming' donde combinaba el engaño y manipulación emocional para conseguir la explotación sexual infantil. Según las investigaciones, el ciberpederasta se dedicó a contactar durante más de una década con las víctimas por aplicaciones de mensajería y redes sociales. Se hacía pasar por un menor de edad llamado Juan, ganándose la confianza de las víctimas.

Después de un tiempo manipulando emocionalmente a las víctimas, llegando incluso a hacerse "novio" de alguna de ellas, consiguió que las menores de edad se grabaran o fotografiaran realizando actos de carácter sexual y que le enviaran los archivos. El acusado guardó esos archivos pedófilos para su propio consumo sexual, organizando una colección privada.

Como resultado de las investigaciones, se ha conseguido detener al autor, una persona natural de Alicante. La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Santa María de Guía ha decretado su ingreso en prisión, comunicada y sin fianza.

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