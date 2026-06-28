Aterrizan en la base de Torrejón de Ardoz los primeros 76 españoles repatriados desde Venezuela tras los terremotos

¿Qué ha pasado? La nave voló a territorio venezolano con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, además del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de Madrid.

El avión A330 del Ejército del Aire de España, que partió hacia Venezuela para asistir en la emergencia causada por terremotos, ha regresado a España con 96 personas repatriadas de ocho nacionalidades, de las cuales 76 son españolas. La misión, que incluyó a 59 efectivos de la UME, ingenieros y unidades caninas, aterrizó en la Base Aérea de Torrejón. Este fue el primer avión enviado por España, y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, detalló que los repatriados también incluyen ciudadanos de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina. Mientras tanto, el Gobierno venezolano ha reportado 1.430 muertos y numerosas familias damnificadas. Nuevos equipos de rescate han sido enviados en otro vuelo coordinado por la AECID.

El avión A330 del Ejército del Aire que partió el pasado jueves a Venezuela para colaborar en la emergencia de los terremotos que han dejado por el momento más de 1.400 muertos ha regresado este domingo a España con 96 personas repatriadas de ocho nacionalidades diferentes, 76 de ellas españolas.

La nave, que voló a territorio venezolano con 59 efectivos de la UME, dos ingenieros del Ejército de Tierra y ocho unidades caninas, además de otros 40 del Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid, ha aterrizado ya en la Base Aérea de Torrejón, ha informado el Ministerio de Defensa en sus redes sociales.

Se trata del primer avión enviado por España al país latinoamericano, que ha regresado tres días después con un total de 96 repatriados de ocho nacionalidades, ha detallado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: la mayoría (76) son españoles, y los otros 20 de Francia, Italia, Portugal, Bélgica, Eslovaquia, Venezuela y Argentina.

Este sábado, nuevos equipos de rescate, evaluación de daños y coordinación de desastres del Estado y de seis comunidades autónomas despegaron en otro vuelo de Iberia fletado por la petrolera Repsol coordinado por la Secretaría General de Protección Civil en colaboración con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Por ahora, el Gobierno venezolano ha contabilizado 1.430 muertos, 3.238 heridos y 3.142 familias damnificadas tras los seísmos. Entre los fallecidos se encuentran nueve españoles, mientras que 131 siguen desaparecidos, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

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