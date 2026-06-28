Confinados los diez vecinos del municipio leonés de Cela por un incendio de nivel 2

Incendio en la provincia de León en una imagen de archivo.

El contexto Según informa la Consejería de Medio Ambiente, las llamas se originaron por tormenta eléctrica a las 21:25 horas y se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes", a las 22:22 horas.

La Junta de Castilla y León confinó a los diez vecinos de Cela debido a un incendio en Pradela, Trabadelo, originado por una tormenta eléctrica. El fuego comenzó a las 21:25 horas y, a las 22:22, se decretó el Índice de Gravedad 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes". Aunque no había peligro inminente para la población tras el uso de fuego técnico, se decidió el confinamiento. Durante la noche, 50 personas trabajaron en la extinción con cuadrillas de tierra, autobombas y bulldozers. En León, permanecen activos ocho incendios, siendo Pradela el más grave con IGR 2.

La Junta de Castilla y León ha decidido confinar a los diez vecinos de la localidad leones de Cela por un incendio que se originó a última hora de la noche de este sábado en Pradela -municipio de Trabadelo-.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente a través de sus canales de difusión, las llamas se originaron por tormenta eléctrica a las 21:25 horas y se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes", a las 22:22 horas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) decidió a última hora de la noche confinar a los diez vecinos de la localidad de Cela, aunque, no existía peligro para la población después de haber trabajado con fuego técnico.

El riesgo se superó y por la noche ha estado trabajando en la zona tres cuadrillas de tierra, dos autobombas y tres buldócer, dos agentes medioambientales y un técnico (permanecían en las labores nocturnas de extinción 50 personas).

En León, hasta ahora -9:00 horas- la provincia más afectada por la llamas, permanecen activos a estas horas ocho incendios. Por gravedad, el de Pradela se encuentra en IGR 2; hay un IGR 1 en Congosto y se encuentran en IGR 0 Tejedo de Ancares, Burbia y Ribota de Sajambre. En este nivel, pero ya estabilizados están San Vicente, Vega de Valcárcel y Paradasolana, según refleja la página de la Junta.

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