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Fuego en León

Confinados los diez vecinos del municipio leonés de Cela por un incendio de nivel 2

El contexto Según informa la Consejería de Medio Ambiente, las llamas se originaron por tormenta eléctrica a las 21:25 horas y se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes", a las 22:22 horas.

Incendio en la provincia de León en una imagen de archivo. Incendio en la provincia de León en una imagen de archivo.Agencia EFE
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La Junta de Castilla y León ha decidido confinar a los diez vecinos de la localidad leones de Cela por un incendio que se originó a última hora de la noche de este sábado en Pradela -municipio de Trabadelo-.

Según informa la Consejería de Medio Ambiente a través de sus canales de difusión, las llamas se originaron por tormenta eléctrica a las 21:25 horas y se decretó el Índice de Gravedad (IGR) 2 por "amenaza seria a poblaciones o bienes", a las 22:22 horas.

El Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) decidió a última hora de la noche confinar a los diez vecinos de la localidad de Cela, aunque, no existía peligro para la población después de haber trabajado con fuego técnico.

El riesgo se superó y por la noche ha estado trabajando en la zona tres cuadrillas de tierra, dos autobombas y tres buldócer, dos agentes medioambientales y un técnico (permanecían en las labores nocturnas de extinción 50 personas).

En León, hasta ahora -9:00 horas- la provincia más afectada por la llamas, permanecen activos a estas horas ocho incendios. Por gravedad, el de Pradela se encuentra en IGR 2; hay un IGR 1 en Congosto y se encuentran en IGR 0 Tejedo de Ancares, Burbia y Ribota de Sajambre. En este nivel, pero ya estabilizados están San Vicente, Vega de Valcárcel y Paradasolana, según refleja la página de la Junta.

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