Cuando el tren te rompe la casa: vecinos de L'Horta denuncian los "mini terremotos" que causan grietas en sus viviendas

Los detalles Los vecinos reclaman un arreglo tanto de las vías como de los desperfectos causados en sus casas, cuyo valor calculan que es casi de 880.000 euros y aportan un informe que avala sus quejas.

En L'Horta (Lleida), 42 viviendas sufren temblores similares a pequeños terremotos cada vez que pasa un tren, especialmente los de alta velocidad, a solo 40 metros de sus casas. Los vecinos denuncian grietas cada vez mayores en sus viviendas, algunas tan grandes que cabe una mano. El problema comenzó hace cuatro años, cuando se duplicó el número de trenes, pasando de 20-22 a más de 80 diarios. Un informe encargado por los residentes respalda sus quejas, señalando violaciones de leyes de sonido y temblores. Los daños ascienden a 880.000 euros, que reclaman a Adif, y exigen soluciones como barreras de sonido, advirtiendo que acudirán a la Justicia si no se resuelve.

Imagínense estar tranquilamente en casa y que, cada vez que pasa un tren cerca, todo comience a temblar como si fuera un pequeño terremoto. Pues eso es lo que sufren 42 viviendas de L'Horta (Lleida) y sus vecinos denuncian las grietas que esos temblores están causando en sus viviendas.

"Son como mini terremotos", afirma Tere Estruch, una de las vecinas afectada. Las grietas que causan esos temblores son cada vez más y de diferente grosor, algunas tan grandes que puede entrar una mano en el agujero.

El culpable es el continuo paso de trenes, especialmente los de alta velocidad. "Estábamos comiendo y nuestros platos se movían si estaban vacíos", asegura Marina Pifarrer, otra vecina afectada. Porque sus casas están a tan solo 40 metros de las vías. "Cuando pasa un tren se nota la vibración de los cristales y el ruido", añade Tere.

Sitúan el origen del problema hace cuatro años, momento en el que se duplicó el número de trenes en acción: "Teníamos 20-22 trenes al día, ahora nos pasan más de 80 día y noche". Los propios vecinos han encargado un informe que les ha dado la razón respecto a sus protestas: "Han dicho que ustedes son perjudicados por esas dos leyes, la de sonido y la de temblores".

Los daños causados se calculan en casi 880.000 euros, cantidad que reclaman a Adif: "Si esto va a más, corre peligro la edificación. Estamos temiendo por nuestra integridad. Buscamos soluciones, pero si no se cogen de raíz. Si nos arreglan esto si haber arreglado la vía no vamos a ningún sitio".

Además, también piden colocar barreras de sonido. Si no, avisan de que irán a la Justicia.

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