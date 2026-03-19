Cuándo empieza la primavera y qué te espera en 2026 durante toda la estación: tiempo, alergias, borrascas....

Después del invierno llega la primavera y con ella, una subida de las temperaturas. Este año, se prevé una temporada más cálida de lo normal, ¿y qué ocurrirá con las alergias?

Después de un invierno intenso, llegaron los días de calor, una primavera adelantada en los últimos días de la estación fría. Y aunque muchos han empezado ya a hacer el cambio de armario, ojo, porque todavía pueden cambiar las cosas. La primavera está a punto de hacer su entrada, pero no siempre la primavera astronómica llega de la mano de la meteorológica.

La entrada de la primavera en España, en todo el hemisferio norte, en realidad, tiene lugar este viernes 20 de marzo a las 15:46h exactamente, el momento en el que, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Tierra pasará por el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento aparente hacia el norte.

La primavera de 2026 tendrá una duración de 92 días 18 horas, llegando a su fin el 21 de junio, con el solsticio de verano. ¿Y qué nos espera esta primavera? Lo primero, una borrasca, 'Therese', que ha puesto en alerta por lluvias, viento y nieve a Canarias y, en menor medida, llegará también al suroeste peninsular, dejando cielos nubosos y precipitaciones en Extremadura y Andalucía occidental, pudiendo llegar a ser más fuertes en Huelva.

¿Qué tiempo hará esta primavera?

El portavoz de la Agencia Española de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha adelantado que probablemente la primavera de 2026 será más cálida en España, aunque ha recordado que siempre se habla en términos de probabilidad: "Son predicciones. Estas, de tres meses, que están sujetas a mucha incertidumbre", ha señalado.

En concreto, ha adelantado que hay un 50% de probabilidad de que sea más cálida esta estación en Canarias, también en el suroeste peninsular, donde el porcentaje de que sea más fría es del 20%. Además, hay un 60% de probabilidad de que sea más cálida en el resto de la península y en Baleares, específicamente, la probabilidad es del 70%. En ambas zonas hay un 10% de probabilidad de que sea más fría.

"Si se cumple este pronóstico, volvería a suceder algo parecido al invierno", ha recordado, ya que este último invierno ha sido más cálido. La última primavera que fue más fría de lo normal fue la de 2018.

En cuanto a precipitaciones, el portavoz de la AEMET ha señalado que no hay una tendencia clara en la mayor parte del país, donde hay una probabilidad similar de que la estación primaveral sea más lluviosa o más seca; sólo en zonas del suroeste peninsular y Canarias hay una ligera probabilidad mayor de que el trimestre sea más seco (40%), frente a que sea más lluvioso (25%).

¿Qué pasará con las alergias esta primavera?

La Red Aerobiológica de Cataluña, de la Universitat Autònoma de Barcelona, prevé que la primavera de 2026 será "dura para los alérgicos". Este año, los alérgicos a pólenes invernales, como son el ciprés, fresno, avellano y parietaria, han comenzado a experimentar síntomas a mediados de febrero, momento en el que la polinización ha arrancado "con fuerza", superando las concentraciones normales registradas desde 1994.

Debido a las temperaturas frías, la mayor parte de las plantas de floración invernal no han liberado polen hasta mediados o finales de febrero, con "cierto retraso" con respecto a años anteriores, pero con concentraciones superiores debido a la abundancia de agua. El polen del plátano de sombra aparecerá algo más tarde de lo habitual.

Por su parte, la Sociedad Española de Alergología e Inmunología (SEAIC) prevé una primavera especialmente intensa en España, con niveles de polen muy elevados, sobre todo de gramíneas en la zona centro, así como en Andalucía y Extremadura, mientras que en los literales y Canarias la incidencia será más leve.

Según la SEAIC, las precipitaciones de las últimas semanas han provocado en algunos momentos el denominado 'efecto lavado', que reduce temporalmente la presencia de polen en el aire, pero estas lluvias también favorecen el crecimiento de la vegetación y el desarrollo de las plantas. Esto se traduce, en general, en una primavera con niveles altos de polen.

"No sólo hay que tener en cuenta los niveles de polen de gramíneas, sino los de otros tipos", ha explicado el presidente del Comité de Aerobiología Clínica de la SEAIC, Juan José Zapata. Esto puede "provocar un efecto sumatorio en los pacientes y aumentar la intensidad de los síntomas". En este sentido, Zapata ha detallado que se esperan niveles de gramíneas de moderados a intensos en Castilla y León, Castilla-La Mancha y Madrid, con picos especialmente elevados en Madrid y Toledo, donde podrían alcanzarse concentraciones de hasta 6.000 granos por metro cúbico de aire.