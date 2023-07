Hace un mes declaraba que solo tenía ganas de verle la carita. Y hoy se la ha visto. Cristina Pedroche ya ha dado a luz. Y lo ha hecho con la técnica del hipnoparto. "No consiste en que nadie te hipnotiza. Consiste en controlar tu respiración y hacer mucha meditación", aclaró en Zapeando. La presentadora no tuvo ningún reparo en hablar de su forma de enfrentarse al parto. Tampoco de dar detalles sobre la que sería su forma de enfrentarse a las contracciones: "Para mí no voy a tener contracciones, voy a tener olas uterinas. Viene la ola, la cojo y la surfeo. La naturaleza me da unos minutos para estar tranquila, relajarme, y luego coger otra ola. A lo mejor no me tengo que poner epidural". Sobre lo que sí guardó silencio es sobre el nombre que ella y Dabiz Muñoz habían escogido para la pequeña.

Pedroche llegó a bromear con los periodistas que le preguntaban que antes de confesar el nombre tenía que comprobar que la niña tenía cara de llamarse así. No sabemos si era o no su primera opción, pero el nombre de la pequeña es Laia, tal y como ha informado su madre a través de su cuenta de Instagram. Pero la presentadora no solo ha escrito el nombre. También ha incorporado los apellidos de la pequeña en un orden determinado. Primero el suyo y luego el de su marido: Laia Pedroche Muñoz. "¿Y por qué Pedroche Muñoz, y no el apellido del padre primero?", pregunta una usuaria que ha comentado la fotografía. La respuesta es clara: porque así lo han decidido los dos.

¿Está permitido elegir el orden de los apellidos en España?

Al inscribir a un recién nacido en el registro civil se pone primero el apellido del padre y luego el de la madre, por norma general. Así lo recoge el artículo 194 del Código Civil: "Si la filiación está determinada por ambas líneas y a salvo la opción prevista en el artículo 194 del Código Civil, primer apellido de un español es el primero del padre y segundo apellido el primero de los personales de la madre, aunque sea extranjera". Sin embargo, el Código Civil también contempla que se pueda cambiar el orden siempre que estén de acuerdo los dos progenitores. Es decir, para que Laia tenga primero el apellido de su madre, Dabiz Muñoz ha tenido que manifestar su conformidad.