A tres días de que se celebre el Orgullo 2021, las agresiones homófobas siguen siendo una realidad y, según el Observatorio contra la Homofobia en Cataluña, desde enero se han registrado 92 incidentes homófobos, denunciándose tres agresiones únicamente en Barcelona hace un mes.

Piden respeto y libertad ante imágenes tan duras como las que podemos ver en el vídeo. En laSexta hablamos con Brandon, que regenta una tienda junto con su novio y sigue sin entender que estas agresiones sigan dándose.

"Me han llamado 'maricón', 'loca', me han dicho 'mira cómo caminas'", nos cuenta. También hablamos con Pablo, que nos reconoce que amigos suyos tienen "miedo" y "tienen que esconderse". "No pueden mostrarse como son", asegura.

Durante la noche de San Juan en Barcelona, una pareja acabó en el hospital de una paliza. Esa misma noche, un joven en Valencia sufrió una agresión que le dejó la cara ensangrentada.