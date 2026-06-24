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Olas de calor

Crear "Ministerios del Calor", la estrategia mundial para luchar contra las altas temperaturas y rediseñar los espacios urbanos

Los detalles Detrás de esta respuesta está la Alianza para la Resiliencia ante el Calor Extremo, que reúne a más de 60 organizaciones y busca proteger a las poblaciones más afectadas por el calor.

Los "ministros del calor" frente al cambio climático
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La ola de calor que azota a España ha dejado 108 muertos en seis días. La peor jornada se registró el martes, con 66 fallecidos por calor, siendo uno de los días de julio más calurosos de la historia. El fenómeno no es exclusivo de España. En Francia, 40 personas han muerto ahogadas cuando intentaban huir del calor, y las altas temperaturas también han llegado a Reino Unido e Italia.

Según MeteoFrance, esta ola ya es comparable a la de agosto de 2003, que dejó 70.000 muertos. Esta clase de eventos climatológicos son cada vez más habituales como consecuencia del cambio climático. Por eso, hay países que ya han creado sus 'ministerios de calor'.

Jani Gilber lidera desde hace cinco años la Oficina de Resiliencia al Calor de Miami y se dedica a buscar soluciones para la población. Arizona también lo tiene y Grecia ha introducido esta propuesta en sus estrategias nacionales.

También en Sierra Leona, Eugenia Kargbo combate el estrés térmico extremo en una de las zonas urbanas más vulnerables de África, mientras que en Melbourne (Australia), hay dos mujeres al cargo. A nivel internacional, Naciones Unidas también cuenta con una 'jefa mundial del calor', Eleni Myrivili.

La labor de los 'ministros del calor'

Estos profesionales se encargan de infraestructuras, cambios de horarios de trabajadores, el urbanismo o los desalojos para hacer frente al calor. Son muy necesarios para soluciones inmediatas, sobre todo en grandes ciudades que se están ahogando por las altas temperaturas del asfalto.

Detrás de esta estrategia internacional hay un motor clave: la Alianza para la Resiliencia ante el Calor Extremo de la Fundación Rockefeller. Reúne a más de 60 organizaciones mundiales con decenas de expertos y su misión es proteger a las poblaciones más afectadas por el calor.

Salvan vidas a través de medidas como la plantación de árboles para rediseñar el espacio urbano, la creación de refugios climáticos con aire acondicionado, instalación de pavimentos especiales o techos blancos que bloquean la radiación solar. Incluso desarrollan aplicaciones para móviles con las rutas peatonales con sombra en tiempo real.

¿Y en España?

Por parte de España, Sevilla se unió a ellos en 2022 por tener el primer sistema del mundo para categorizar y nombrar olas de calor. Sin embargo, aún no se ha creado un "Ministerio del Calor", por lo que la lucha contra las altas temperaturas se divide entre el Ministerio de Sanidad, la Agencia Estatal de Meteorología y las Comunidades Autónomas.

De momento, no hay un plan común que incluya al ámbito laboral, urbanístico y de la salud, aunque parece que cada vez más es una cuestión de supervivencia.

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