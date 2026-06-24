La primera ola de calor del 2026 ya deja 108 muertos en España

Los detalles Este martes, 23 de junio, se registraron 66 muertes por causas atribuibles a las altas temperaturas, multiplicando por ocho la mortalidad por el mismo motivo en los días previos.

España atraviesa desde el pasado domingo 21 de junio la primera ola de calor de este verano. Una ola de calor que ya ha dejado al menos 108 muertos por causas atribuibles a las altas temperaturas, haciendo que la mortalidad se dispare respecto a los días anteriores a este primer gran episodio de calor intenso.

El pasado domingo, primer día de la ola, se registraron ocho fallecimientos atribuibles al calor. Sin embargo, esta cifra se multiplicó por cuatro en cuestión de 24 horas, llegando a registrarse 34 muertes por esta causa el pasado lunes.

Aún más trágico fue la situación este martes 23 de junio, cuando la cifra volvió a multiplicarse, acumulándose 66 muertes por la ola de calor en 24 horas en España, según datos del Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto de Salud Carlos III.

La ola de calor afronta sus últimas horas

Este miércoles, 24 de junio, 14 comunidades autónomas estarán en aviso por altas temperaturas, según advierte la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Entre ellas, País Vasco y Cantabria estarán en aviso rojo (peligro extraordinario); y Baleares y Galicia, amarillo. El resto se encontrarán en nivel naranja (peligro importante).

Todavía este miércoles, en todo el noroeste peninsular se registrará un calor extremo, sobre todo en el interior de Euskadi y en el Valle del Ebro y el calor empieza a retirarse ya hacia zonas más del centro. No obstante, y aunque las temperaturas empiezan a bajar, volveremos a hablar de 40º en muchas zonas del norte, del centro y también del sur peninsular.

Y por fin, el jueves terminará esta ola de calor. Solo habrá avisos en el Valle del Ebro, interior de Pirineos y en la zona de Baleares. Las temperaturas serán, en general, infinitamente más bajas que en estos días: 10º, por ejemplo, en el norte, y hasta 8º en el centro y el sur peninsular.

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