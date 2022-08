Desmontar algunos de los bulos más recurrentes en la época estival es el objetivo que se ha propuesto la Sociedad Española de Medicina de Urgencias con la publicación de un decálogo en el que dejan claro, por ejemplo, que la orina no es efectiva contra las picaduras de medusas. Es más, incluso puede ser perjudicial.

La doctora Silvia Aranda García, profesora del INEFC, ha explicado a laSexta que "con la presión que ejercería la orina incluso se puede liberar un poquito más del veneno que tienen las medusas". El remedio pasaría, entonces, por aplicar agua salada. Coincide en esta recomendación el enfermero de Cruz Roja Miguel Valero, que añade otro consejo: "Intentar lavar a modo de cascada, sin frotar ni intentar tocar mucho, para intentar quitar los pequeños tentáculos que se puedan quedar pegados".

En cuanto a la ancestral advertencia -casi orden- de evitar el agua justo tras las comidas para no enfrentarnos al temido corte de digestión, también son tajantes los especialistas en el decálogo: el corte de digestión es algo que no existe. Eso sí, advierten sobre la importancia de no entrar rápidamente en el agua.

"No dejamos de hacer la digestión por bañarnos. Con lo que sí se confunde a veces es con un shock termodiferencial: cuando tu cuerpo cambia de temperatura de forma brusca", explica Aranda García. Puedes conocer más información sobre estos bulos en el vídeo que acompaña a estas líneas.