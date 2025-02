Cortes de agua y luz, plagas de insectos, falta de limpieza...: el deplorable estado de una guardería en Sevilla

Plagas de insectos, falta de higiene, cortes de agua y luz... Esas son las condiciones que decenas de familias denuncian que se encuentra la guardería 'Hada Madrina' en Sevilla. Tal es la situación que la llaman la escuela infantil de los horrores.

Educadoras y padres han descubierto picaduras en el cuerpo de los pequeños, de 0 a 3 años, dadas las numerosas plagas de insectos (cucarachas, hormigas, lombrices...) que hay por el centro. Por ello, más de 40 familias y 8 trabajadoras denuncian la situación de abandono de esta escuela infantil.

Este jueves y viernes, el centro ha estado cerrado por falta de agua y las familias denuncian que es algo habitual. De hecho, añaden que los cortes de luz están a la orden del día, el servicio de comedor no existe y el césped del patio donde juegan lleva más de un año sin aspirar.

"Mi niña está en retirada de pañal y no tiene baño en su clase. Hay humedad, bichos... Yo he tenido que llevar la hamaca de mi hija para que no duerma en el suelo", denuncia la madre de uno de los pequeños del centro.

Por su parte, las trabajadoras también denuncian que llevan meses de retraso en el pago de sus nóminas y, como avanza 'El Correo de Andalucía', el centro tiene una orden de desahucio después de que el dueño de la propiedad haya denunciado que lleva un año sin recibir el alquiler.

Tras las denuncias de las familias y las trabajadores, la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía ha abierto un expediente al centro infantil para retirar su habilitación al gerente.