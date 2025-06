El coro del Teatro de la Zarzuela protesta por sus condiciones laborales: "No buscamos más, sino mantener lo que tenemos"

Los detalles Este fin de semana no ha habido actuación después de que el equipo técnico se uniera en la protesta para denunciar sus precarias condiciones laborales.

No es su primer paro

Acostumbrados a alzar la voz de puertas para adentro, el coro al completo del Teatro de la Zarzuela ha salido a la calle para protestar por sus precarias condiciones laborales.

Desde 2014, cuando les tocaba trabajar seis días a la semana o sábados festivos, recibían días de descanso como compensación. Ahora, once años después, ha dejado de ser así tras la llegada de una nueva dirección.

"No buscamos más de lo que tenemos, sino mantener lo que tenemos", comenta Carolina Masetti, soprano del coro. Según cuentan, la nueva dirección se niega a pagarles el plus que les corresponde cada vez que tienen que subir sobre las tablas a hacer de figurantes. Un plus que tienen firmado por convenio desde hace casi 30 años.

"Es una cuestión de la nueva dirección del coro y la responsabilidad es suya", explica Alberto Ríos, del comité de empresa. No es su primer paro. A comienzos de mes ya hicieron otro. Entonces, por primera vez, la dirección decidió subir el telón sin el coro, pero este fin de semana no han podido hacerlo.

Esta vez, a las protestas se han sumado compañeros técnicos, de sastrería, peluquería o maquillaje, entre otros, que luchan por acabar con la brecha salarial que sufren. "Cobramos menos que nuestros compañeros técnicos que tienen el mismo grupo profesional...", denuncia Vanesa Arévalo, secretaria general de CCOO en el INAEM.

Juntos buscan poner solución a sus reivindicaciones y poder volver al teatro a hacer lo que más les gusta con unas condiciones dignas.