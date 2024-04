China ha replicado la isla griega de Santorini. Son tales los parecidos que los medios griegos le han dedicado horas y horas a dejar claro que su isla es inigualable e inimitable. Aunque cuando se les pregunta si lo ven como competencia, se lo toman con humor.

Les parece tan surrealista la copia china de Santorini que tienen que conectar en directo con el país asiático para creerlo. Las influencers de viajes ya se están haciendo eco de este destino e incluso invitan a degustar el café típico griego y a pasear por sus blancas calles o bañarse en sus piscinas infinitas con vistas a un lago en este caso. Y es que esta ciudad vacacional no está en pleno mar, como la griega, sino en el sur de China.

Las críticas desde el país mediterráneo no han tardado en llegar: "No conseguirán igualar Santorini a menos que realmente lo admiren y respeten como en Grecia", decía un reportero griego. En esta conexión desde Santorini piden a los turistas que no acepten imitaciones.