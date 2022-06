El chef José Andrés, considerado por la revista Time como "una de las 100 personas más influyentes del mundo" , se ha pronunciado sobre el reciente fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos que revoca el derecho federal al aborto. Esto implica que los estados de EEUU tendrán que legislarse nuevamente sobre esta cuestión. En este sentido, el chef español ha señalado claramente que cada mujer debe tener el derecho de tomar su propia decisión.

Y lo ha hecho en su cuenta de Twitter, donde el español que llegó a Estados Unidos en 1991 ha asegurado que tanto él como su mujer son católicos. "Yo soy católico. Mi mujer es una católica devota. Podemos tener nuestras opiniones personales sobre lo que haríamos si tuviéramos que tomar una decisión. Pero nuestra decisión es nuestra y privada. Siempre apoyaremos que cada mujer tenga el derecho a tomar su propia decisión...", señala el cocinero en inglés en el tuit que aparece a continuación.

De hecho, no ha sido el único mensaje que ha lanzado en redes sociales sobre esta cuestión. A la respuesta de uno usuario que ponía en duda que era católico, el chef no ha dudado en responderle. "Pues no sé quién eres para hacer semejante afirmación sobre mí", ha dicho en primer lugar. A continuación ha explicado que su Jesús "apoyará los derechos de las mujeres por encima de las leyes de los hombres".

"Libertad frente a imposición...sólo respondemos a Dios de forma individual y personal...y de todas formas la religión debe estar siempre separada del estado", ha opinado.