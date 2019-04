Confusión y quejas ante las pegatinas de la DGT, a la que acusan de no comprobar si los coches cumplen la normativa

Son las pegatinas de la DGT que califican los vehículos de menos contaminantes a más. Tráfico está enviando poco a poco 15 millones de ellas, pero desde Facua se quejan de que no lo están haciendo correctamente. "En teoría acreditan certificaciones medioambientales pero tráfico no ha comprobado realmente si nuestros coches respetan los niveles máximos de emisiones", señala Rubén Sánchez, portavoz de Facua.

Si usted ha recibido una pegatina cero emisiones quiere decir que su vehículo es eléctrico o híbrido y puede recorrer largas distancias con autonomía. Si es ECO, es que su vehículo es híbrido de poca autonomía o propulsado por gas.

Sin embargo, si tiene el distintivo C, es que lleva un vehículo gasolina matriculado a partir de 2006 en el caso de ser gasolina o a partir de 2014 si es diésel. Si es la B, lo mismo pero con matriculaciones más antiguas. Estas pegatinas las llevan aquellos vehículos que contaminan más.



La DGT, no tienen constancia de que están cometiendo errores y aseguran que si es así ellos asumirán el coste. Desde Automovilistas Europeos creen que el problema es que las pegatinas no tienen mucha utilidad. "Deciden esa etiqueta para poder circular en determinadas ciudades, para poder pagar menos impuestos, pero todavía eso no se ha puesto en marcha", señalan.

De momento las pegatinas tienen ventajas en Barcelona donde el plan anticontaminación se basa en restricciones que se rigen por estas etiquetas. También en Madrid, donde a partir de Junio los vehículos con etiquetas más contaminantes pagaran hasta un triple más que los menos contaminantes en los parquímetros. En el resto de España algunos conductores ni las ponen en sus coches ya que tampoco es obligatorio.