La confesión del presunto asesino de Laura Luelmo no se grabó debido a un fallo técnico

El pasado mes de diciembre Bernardo Montoya, presunto asesino de Laura Luelmo, confesó ante el juez del Juzgado de Instrucción 1 de Valverde del Camino, Huelva, que había matado a la joven.

No obstante, sus palabras no llegaron a grabarse debido a un fallo con el cableado ya que no se había conectado correctamente el micrófono al equipo de audio.

Pese a este fallo la Fiscalía de Huelva no "no ve que esta circunstancia afecte" al caso puesto que al existir una transcripción elaborada por una letrada de la Administración de Justicia. Esta transcripción tiene la misma validez que la grabación en caso de que existiera aunque "no tiene la misma literalidad".

El abogado defensor de Bernardo Montoya ha señalado que no descarta pedir la libertad para su cliente puesto que su confesión no ha quedado registrada de manera exacta y existe una segunda exculpatoria del propio acusado.

Bernardo Montoya permanece en la prisión de Morón de la Frontera, Sevilla, desde el 22 de diciembre acusado de haber asesinado a la joven profesora Laura Luelmo, detención ilegal y agresión sexual.

