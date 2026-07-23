El incendio de La Mierla (Guadalajara) se encuentra ya en fase de estabilización con 32.000 hectáreas afectadas

Los detalles El incendio de La Mierla (Guadalajara, que sigue en nivel 2, encara una nueva fase tras una semana activo. La evolución es favorable y algunos vecinos podrían regresar a sus casas a lo largo de este jueves. por su parte, el incendio de Selas ha quedado completamente perimetrado.

El fuego de La Mierla (Guadalajara) que cumple su primera semana activo y que continúa en nivel 2, sigue en fase de estabilización: su evolución favorable y se espera que a lo largo de este jueves los vecinos de algunos de los municipios que siguen evacuados por el incendio puedan ya regresar a sus casas.

De momento, tal como ha informado INFOCAM, se autoriza el regreso de los vecinos y vecinas de Palancares, Almiruete, La Mierla y Muriel.

Todavía, al no estar extinguido, es importante estar muy pendientes de las temperaturas. De este modo, y según explica el meteorólogo de laSexta, Francisco Cacho, "las condicionaes meteorológicas van a seguir siendo muy malas: este jueves, de nuevo, se acercarán a los 40 grados (37 durante la tarde), con avisos amarillos activados, y se esperan rachas de vientos que pueden superar los 20 kilómetros por hora en las horas centrales del día, que son las más críticas".

El incendio, considerado como el segundo más devastador de la historia de España, ha arrasado con unas 32.000 hectáreas, la mayor parte de ellas del parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.

Por su lado, la subdelegación del gobierno en Guadalajara informa en sus cuentas oficiales que los equipos de los servicios de la Guardia Civil, de la UME y del ministerio de Transición Ecológica siguen trabajando para seguir estabilizando el incendio. "Mucha cautela", advierten.

La UME se retira del incendio de Selas (Guadalajara)

El incendio forestal de Selas ha quedado perimietrado y el Gobierno ha desactivado a la UME. El incendio ha quemado 2.600 hectáreas y había obligado a evacuar hasta seis localidades. Los vecinos afectados ya han podido volver a sus casas.

Más de 100.000 hectáreas calcicnadas en España

Los incendios han quemado ya 108.000 hectáreas en España, cuatro veces más de la superficie calcinada en la misma época de 2025, según datos aportados a la Cadena SER por la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen.

"Si el año pasado fue grave, muy grave, con 350.000 hectáreas arrasadas, según datos de esta misma mañana hablamos de 108.000 hectáreas en lo que va de año en 24 grandes incendios", ha asegurado.

De este modo, la ministra ha advertido de la magnitud de los fuegos que afectan a superficies "mucho mayores de 500 hectáreas" y ha cifrado en 1.900 los incendios registrados en 2026. "No todos llegan al mismo nivel de gravedad, pero hay que pedir precaución máxima".

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