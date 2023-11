Una directiva europea establece la diferencia entre varios tipos de chocolate en función del contenido de cacao. En ella se define qué es el chocolate, el chocolate con leche y el chocolate blanco, y también el chocolate de cobertura, el cacao en polvo y el chocolate en polvo pero no se especifican qué es un chocolate negro

Lo cierto es que cualquier chocolate que no sea blanco ni con leche y que tenga más de un 35% de cacao legalmente es chocolate negro. En la normativa no hay una definición para las denominaciones "chocolate negro", "chocolate extra negro", "puro"… que figuran en el envoltorio de muchas tabletas. Por ello, el dietista, Alfonso del Río Hinojosa, señala que los usuarios no deberían fiarse de las apariencias y los etiquetados que ponen "alto en cacao " o "0% en azucares" y subraya que deberíamos interpretar el etiquetado de valores nutricionales

Ahora, la OCU, ha solicitado que se eleve el porcentaje sea mayor que el 35% para que se considere un producto chocolate negro ya que está muy por debajo del porcentaje que espera el consumidor cuándo adquiere este tipo de producto. La organización solicita a la Unión Europea que se eleve al 70% este umbral. En este sentido, los nutricionistas confirman este porcentaje y Rubén Bravo, nutricionista de IMEO, añade que "la grasa que tenga añadida, debería estar únicamente hecha de manteca de cacao y no debería tener más de 20 o 25 gramos de azúcar cada 100 gramos.

Para interpretar el valor nutricional de este producto y saber cómo es de negro el chocolate, hay que darle la vuelta a la tableta y mirar junto a la lista de ingredientes la mención "Cacao mínimo: …%”. Según la OCU solo se deberían considerar negros aquellos que contienen más de un 70% de cacao.

Tres tabletas por menos de un euro

La OCU ha realizado un análisis en el que valoran 18 tabletas distintas de chocolate negro. De los productos han señalado que la calidad es muy buena y que "en cuanto a apariencia, olor y sensaciones en boca han sido muy buenos en general". Además,

señalan que no es imprescindible gastar mucho dinero para comprar un buen chocolate de entre 70 y 74% de cacao.

Por ello destacan tres tabletas con muy buenas valoraciones globales por menos de 1 euro la tableta de 100 gramos: