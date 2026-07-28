Cómo escapar de la corriente y salvar la vida: los expertos aconsejan ahorrar energía y esperar a la vía de escape

Si nos arrastra la corriente debemos evitar nadar hacia la orilla. Lo más recomendable es relajarse y no luchar contra el mar.

Durante nuestras visitas a la playa, es necesario extremar la precaución para evitar que una corriente pueda llevarnos mar adentro y nuestra vida esté en peligro. Beatriz de Vicente, como comparte, se ha criado en el Estrecho de Gibraltar e indica que, si una corriente nos arrastra, lo mejor es no luchar contra ella.

"Dejaros llevar, normalmente os arrastrará y os terminará soltando en otro punto de la playa", indica. Leo Álvarez indica que los expertos en salvamento señalan que, si estamos mar adentro y la corriente no nos deja llegar a la orilla, "lo peor que podemos hacer es intentar nadar hacia la playa".

"Hay que relajarse y ahorrar energía", expone, "quizá las vamos a necesitar". El periodista indica que lo más probable es que la resaca nos lleve 30 o 40 metros hacia el dentro. "A partir de ahí, la corriente nos devuelve a una zona de escape donde ya podemos empezar a dar brazadas", explica. Otra opción, como expone Álvarez, es nadar en paralelo para acercarnos a la zona de escape, "pero nunca contracorriente".

Beatriz señala, además, indica que se debe atender siempre a la bandera de la playa. "La bandera roja es una prohibición absoluta", indica. "Hay que respetar porque tenemos unos mares muy bravos", concluye.

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