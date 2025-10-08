¿Cómo desactivar la nueva función Mapa de Instagram con la que tus amigos pueden saber dónde estás?

Multa a Instagram: tendrá que pagar 405 millones por fallos en la gestión de datos personales de menores

El contexto La red social de Meta ha estrenado hace unos días este nuevo servicio para sus usuarios en España. Si bien la opción está deshabilitada por defecto, es posible que la hayas activado sin querer.

Instagram ha estrenado en España una nueva función. Se trata de un mapa en el que puedes ver dónde se encuentran tus amigos, al tiempo que ellos pueden ver dónde estás tú. Para ello, es necesario haber permitido a la plataforma compartir tu ubicación. Si bien esta opción está desactivada por defecto, te contamos cómo dar marcha atrás.

En primer lugar, debes acceder a la pestaña de mensajes directos en la esquina superior de tu 'feed'. Allí, debajo del buscador de Inteligencia Artificial bajo tu imagen de perfil que te permite compartir Notas con tus seguidores, encontrarás la opción del Mapa que mencionamos. Tras pinchar, aparecerá un mapa en el que verás quiénes de tus amigos tienen activa esta opción y dónde se encuentran.

Entonces, también en la esquina superior derecha se encuentra el símbolo de Configuración, donde al pinchar aparece una pestaña con el nombre Quién puede ver tu ubicación, bajo el que la red social informa que "si la compartes, tu ubicación precisa se actualizará cada vez que abras Instagram, pero desaparecerá si no abres la aplicación durante 24 horas".

Debajo, puedes seleccionar quién puede verla. Entre las opciones, están tus Amigos, que se corresponde a tus seguidores; Mejores Amigos, que serían las personas que tienes en tu lista homónima para las Historias; pero también Solo estos amigos, pudiendo tú mismo elegir las personas que desees que vean dónde te encuentras; por último, la optativa Nadie. Unas selecciones que puedes cambiar en cualquier momento.

En este sentido, esta nueva función ofrece la posibilidad de tenerla activa, pero también oculta para ciertas personas o que ciertos lugares no aparezcan. Para ello, tendrás que pinchar en los tres puntos superiores de la pestaña de Configuración donde has seleccionado quien puede ver el lugar en el que estás. Una vez allí, añade las cuentas a las que quieres restringir esta opción o los lugares que quieres que sean ocultos. Eso sí, en cuanto a los sitios solo pueden ser un máximo de tres.

