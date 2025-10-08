Comunitat Valenciana, Baleares, Castilla-La Mancha y Murcia en alerta naranja por la DANA 'Alice': lluvia, tormentas y granizo en los próximos días

Los detalles Desde esta tarde hasta el lunes, la lluvia podría acumular más de 140 litros por metro cuadrado en algunas zonas. Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Tarragona y Baleares son las más afectadas, y la AEMET insiste en seguir los avisos oficiales.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado su nivel de alerta a naranja en seis regiones del este de España y Baleares ante la llegada de la DANA 'Alice', que se espera que deje lluvias muy intensas y persistentes desde esta tarde hasta, al menos, el lunes 13 de octubre. Las zonas más afectadas son Valencia, Alicante, Murcia, Cuenca, Tarragona y Baleares, donde se prevé la mayor acumulación de agua y los fenómenos más peligrosos.

El portavoz de la AEMET, Rubén Del Campo, advierte: "Estamos ante un episodio de alto riesgo. La combinación de lluvias intensas, tormentas y granizo puede provocar inundaciones súbitas en ramblas, arroyos y zonas bajas. Es importante extremar las precauciones y seguir los avisos oficiales".

Primeras lluvias y cómo se extenderán

Los primeros chubascos llegarán esta tarde al este de Castilla-La Mancha, interior de la Comunidad Valenciana y norte de Murcia. Durante el jueves, la lluvia se desplazará hacia el litoral valenciano, Tarragona y Barcelona, así como a Ibiza y Formentera, y más tarde afectará al resto de Murcia, la mitad oriental de Andalucía y el sur de Castilla-La Mancha. La AEMET no descarta precipitaciones puntuales en otras zonas del interior de Cataluña, Castilla-La Mancha y el Sistema Central.

Los chubascos se moverán despacio y podrían regenerarse con la humedad en superficie, aumentando su fuerza. En las costas de Valencia, Alicante y las Pitiusas, se esperan lluvias torrenciales, acompañadas de tormentas y granizo, con acumulaciones que podrían superar los 140 litros por metro cuadrado en 12 horas.

Fin de semana de alerta máxima

El viernes y sábado serán los días más complicados, con vientos del noreste que harán que la lluvia caiga con más fuerza, sobre todo en Valencia, Alicante, Murcia e Ibiza. El domingo los vientos perderán fuerza, pero la inestabilidad seguirá, especialmente entre el cabo de La Nao y la desembocadura del Ebro, y también en interior de la Comunidad Valenciana, sureste de Aragón y Baleares.

A partir del lunes, los chubascos más intensos se concentrarán en Comunidad Valenciana y Baleares, mientras que el resto de la Península experimentará lluvias más dispersas y menos peligrosas.

'Alice', la primera DANA con nombre propio

'Alice' se ha convertido en la primera DANA con nombre propio en España, dentro del programa europeo Storm Naming, que hasta ahora solo identificaba borrascas con gran impacto. La AEMET decidió dar nombre a esta DANA por su capacidad de generar fenómenos adversos importantes, como lluvias intensas y prolongadas, más allá de su clasificación técnica como sistema de bajas presiones en altura.

Rubén Del Campo explica que nombrar estos fenómenos ayuda a centrar la atención en los efectos reales, facilita la comunicación del riesgo y ayuda a que la población se prepare mejor.

Alta incertidumbre y recomendaciones

La AEMET recuerda que todavía no se puede determinar con exactitud la trayectoria de 'Alice', por lo que las zonas más afectadas podrían variar. Por eso, es fundamental seguir las actualizaciones meteorológicas y los avisos oficiales, sobre todo en las seis regiones con aviso naranja activo.

En definitiva, la llegada de 'Alice' promete un episodio de lluvia y tormentas que exigirá prudencia y planificación, sobre todo en zonas bajas, ramblas y arroyos, donde incluso unas pocas horas de lluvia intensa pueden provocar inundaciones.

