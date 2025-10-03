Así es la nueva función de Instagram que permite localizar a tus contactos: "Un arma de doble filo"

Alfonso Arús alerta sobre la nueva función de Instagram que ha encendido las alarmas en redes sociales: un mapa interactivo que permite compartir tu ubicación en tiempo real. La tikoker '@mariaperadorcriminologi' advierte así de los riesgos de esta herramienta.

Alfonso Arús presenta entre los virales la nueva función de Instagram que ha hecho saltar todas las alarmas entre los internautas por su avance de "decirle a cualquiera dónde estamos en tiempo real".

La joven creadora de contenido María Perador, '@mariaperadorcriminologi' en redes, advierte de los riesgos de esta herramienta y detalla cómo desactivar esta "peligrosa" función.

"Han creado un mapa interactivo en el que puedes compartir tu ubicación en vivo con tus amigos, pero puede ser un arma de doble filo", explica María, ya que "compartiríamos la información con todo el mundo".

Y es que estamos ante una herramiento que, como señala María, podría exponer "nuestras rutinas" como "dónde trabajamos, dónde vivimos y todo sobre nosotros".

¿Cómo lo evitamos?

La creadora de contenido explica cómo desactivar la función para proteger nuestra privacidad, salvo que el usuario lo active: "Lo primero es ir a los 'ajustes' del teléfono, buscar la aplicación de Instagram y desactivar la opción de que 'siempre' esté rastreando nuestra ubicación".

A continuación, desde la app, en el apartado de configuración y actividad, se marca la opción de 'Historia en vivo y ubicación'. "Y le damos a no compartir con nadie", informa María.

Desde el plató de Aruser@s, están de acuerdo con la peligrosidad de esta nueva función. "¿Por qué todo el mundo tiene la necesidad de compartir todo lo que hace? Todavía entiendo menos a la gente que sigue a la persona que comparte", confiesa Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.