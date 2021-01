El paso de la borrasca Filomena ha hecho que la conducción en las calzadas y carreteras de todo el país se convierta en un peligro. Si bien las autoridades llevan días recomendando no ponernos al volante a no ser que sea estrictamente necesario, para aquellas personas que no tengan otra opción existen una serie de consejos útiles; sobre todo, para evitar riesgos.

Ahora bien, empecemos por lo primero: ¿qué hay que hacer nada más sentarse en el coche? ¿Cómo hay que arrancarlo? Según explica Francisco Javier Torres Núñez, profesional de Talleres 1, 2, 3, en A Coruña, "antes de nada, hay que comprobar que estén todos los consumidores eléctricos apagados", como las luces o la radio. A continuación, hay que saber cómo poner en marcha en vehículo: "Giraríamos la llave de contacto varias veces seguidas, entre tres y cinco veces, y esperaríamos a que arranque el coche", indica.

Sin embargo, cabe la posibilidad de que, aun con estos pasos, el coche no funcione. En estos casos, el experto recomienda no girar la llave más de cinco segundos seguidos: "Podríamos quemar el arranque", asegura. La clave es seguir intentándolo con giros cortos hasta que funcione.

Junto con eso, Torres recuerda que es fundamental pisar el embrague en el arranque, "como siempre", especialmente en el caso de los coches más viejos. Así, el motor del vehículo tendrá que hacer menos fuerza, un hecho que se traduce en un menor gasto de la batería del coche.

Cómo quitar el hielo de los cristales

El experto recuerda que uno de los puntos más críticos en estos casos está en las heladas que se pueden acumular en los cristales del coche: "Nunca jamás hay que echar agua caliente", espeta. Torres asegura que es un error muy común, que puede tener consecuencias indeseables: por el contraste de temperatura, "podrían estallar los cristales", añade.

Entonces, el consejo principal, aunque sea "incómodo", como expresa el mecánico, es rascar el hielo de la superficie con alguna herramienta que tengamos a mano; por ejemplo, una tarjeta de crédito. Después, "si queremos usar agua, que sea a temperatura ambiente", sentencia.

Además de estas recomendaciones, el profesional también va más allá del simple gesto de arrancar el coche, e insiste en la necesidad de ser precavidos en la circulación: "Ante todo, prudencia. No hay que acelerar ni frenar bruscamente y, en la medida de lo posible, contar con neumáticos cuatros estaciones o, en su defecto, de invierno", concluye.