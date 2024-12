Propuestas de menús por 20 y 50 euros

Yo no cocino en Navidad: menús navideños sin guisar para ineptos o vagos culinarios por 20 y 50 euros

Comidas navideñas No es que no nos guste que venga la familia a casa en Navidad, es que no sabemos, no queremos o no nos gusta cocinar. Si no eres un sociópata, sino un inepto culinario, tenemos menús para llevar.