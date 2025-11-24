Ahora

Un robo de cable entre Figueres y Girona causa retrasos de 40 minutos en la R11 y RG1

Los detalles Renfe ha informado que la incidencia afecta a la circulación desde las 08:30 horas de la mañana y que, por el momento, aún no se ha podido concretar el número total de trenes perjudicados.

Un robo de cable de cobre en la línea férrea entre Figueres y Girona está provocando este lunes retrasos de hasta 40 minutos en las líneas R11 y RG1.

Renfe ha informado que la incidencia afecta a la circulación desde las 08:30 horas de la mañana y que, por el momento, aún no se ha podido concretar el número total de trenes perjudicados.

Por su parte, Adif ha comunicado a través de su cuenta en la red X que "el personal de Adif está trabajando para resolver la incidencia lo antes posible".

