El actor Sambou Diaby denuncia que le echaron de un bar en Bilbao: "Aquí no puedes vender"

El actor Sambou Diaby ha denunciado en redes sociales haber sido "humillado" en un bar de Bilbao del que fue expulsado al haberle confundido con un 'mantero' diciéndole "aquí no puedes vender".

"Me esfuerzo un montón en representar que hoy en día existen euskaldunes de mi raza y de otras razas", ha expresado Diaby. El intérprete ha sido coprotagonista de la película 'La isla de los faisanes' y también participó en 'El hoyo 2' y 'La regla de Osha', además de haber tomado parte en varias series y trabajos en teatro, según ha informado EFE.

El episodio xenófobo lo ha denunciado en su perfil personal la novia del actor, la influencer Nahikari Núñez, en un vídeo en el que relata que estaba junto a Diaby "tomando algo" en un establecimiento de hostelería de la calle Ledesma de la capital vizcaína, cuando "un camarero le ha echado diciéndole 'aquí no puedes vender'. Le ha confundido con un mantero".

El actor se enfadó y se marchó del local sin enfrentarse al camarero y la mujer pidió sin éxito la hoja de reclamaciones. Finalmente, el encargado del local justificó el incidente asegurando que "un error o un fallo puede tener cualquiera".

"Un error es poner mal un vino", ha reflexionado la joven, que ha reconocido que después sí recibió una disculpa. A su entender, ese trato, "es un hecho muy grave y da igual que sea actor, barrendero o mantero", ha censurado.

En el mismo vídeo, Diaby ha dicho haberse sentido "humillado y decepcionado" por la manera en que se dirigieron a él. "Me ha parecido una burrada y mi impulso ha sido salir de ahí porque si no, pues igual monto el pollo y me pongo a discutir".

"Soy actor. Yo sé quién soy y sobre todo me siento vasco y hago un gran esfuerzo para intentar cambiar" ese tipo de actitudes en contra de su color de piel, ha dicho al tiempo que ha pedido "recapacitar" y reflexionar para evitar hacer comentarios "feos" hacia la raza o a procedencia de las personas.

"Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde mi nacimiento" y, sin embargo, "por el mero hecho de que sea negro", algunos creen que tienen derecho a "juzgarme o tomarme como mantero", ha lamentado.

