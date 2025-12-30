Amigos peleados y vecinos enfrentados: el lío del Gordo en Villamanín despierta rencillas que "siempre han estado ahí"

Imagen de una de las participaciones agraciadas con el número 79432, el del Gordo de la Lotería de Navidad

¿Por qué es importante? El pequeño pueblo leonés de 300 habitantes se ha dividido entre los que quieren cobrar el importe íntegro y los que están dispuestos a renunciar a una parte para que cobren todos.

En Villamanín, León, la comunidad enfrenta una crisis tras descubrirse un déficit de cuatro millones de euros en el reparto del premio Gordo de la Lotería de Navidad. El conflicto divide al pueblo entre quienes desean recibir la totalidad de su premio y aquellos dispuestos a ceder parte para que todos puedan cobrar algo. La controversia se centra en la comisión de Fiestas, compuesta por jóvenes de 18 a 25 años, responsables del error. Han propuesto renunciar a sus participaciones, pero el déficit restante requiere una reducción al resto de agraciados. Algunos afectados consideran denunciar, lo que podría retrasar los pagos años. El alcalde pide consenso para evitar litigios.

Los vecinos de Villamanín (León) nunca imaginaron la situación que están viviendo y mucho menos que se produjese por el premio Gordo del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad. Tras destaparse el agujero de cuatro millones de euros que quedaban después de que se vendiesen más participaciones que décimos tenían asignados, el pueblo se ha dividido entre los que quieren cobrar el importe íntegro de lo que les correspondía -80.000 euros- y los que renunciarían a una parte para que todos puedan cobrar algo.

Lo cierto es que todas las miradas están puestas sobre los jóvenes de entre 18 y 25 años que integran la comisión de Fiestas del Ayuntamiento y son los artífices de un error "sin mala intención", según han explicado a 'EFE' algunos vecinos. Muchos de ellos llevan días sin coger el teléfono y otros reconocen que han perdido amigos por este asunto. Asimismo, una vecina de Rodiezmo -localidad cercana- ha señalado que estos hechos han resucitado viejas rencillas familiares y vecinales que "siempre han estado ahí".

Precisamente, estos chicos y chicas ya le comunicaron el pasado viernes en la reunión que mantuvieron todos los afectados en el Hogar del Pensionista que estaban dispuestos a renunciar a sus participaciones y al décimo que les corresponde como organización. Todo ello junto suma dos millones de euros. Sin embargo, los otros dos saldrían de la quita al resto de agraciados. La propuesta inicial fue que se redujese un 10%, pero se rechazó y ahora se deberá esperar a saber a cuántas personas deciden cobrar ahora y cuántas renuncian a una parte, para poder calcularla.

En este sentido, el citado medio ha podido saber que varios afectados han manifestado que piensan denunciar la situación una vez que hayan podido cobrar y conozcan la 'quita' que se realiza a su premio tras el reparto del décimo y los premios personales de la comisión. Por su parte, el alcalde, Félix Álvaro Barreales, ha hecho un llamamiento al consenso para que se acepte una 'quita' que permita cobrar a todos los ganadores.

¿Cuáles son las posibles soluciones al conflicto de Villamanín con el Gordo?

Para resolverlo, lo más sencillo sería que todos los agraciados se pusieran de acuerdo, el cual tendría que estar escrito y firmado ante notario. En dicho documento se debería recoger el porcentaje del premio que finalmente se lleva cada uno para que así todos tengan la misma cantidad de dinero.

Sin embargo, algunos de los agraciados ya han comunicado que no están dispuestas a ceder ni un euro de lo que les corresponde. Ellos podrían denunciar el acuerdo, lo que llevaría a que de manera cautelar se suspendiesen los pagos de los premios. Después, comenzaría una investigación que podría durar entre uno y dos años. Cuando esta acabase comenzaría el juicio, que podría tardar otros tantos o más años y en todo ese tiempo nadie vería un céntimo. Para que esto ocurriese tendría que haber una sentencia firme.

Por otra parte, en el caso de que se llegase a los tribunales y estos fallaran contra los jóvenes que vendieron las papeletas, serían ellos los que tendrían que asumir la responsabilidad del pago. Asimismo, esta sería civil y no penal, porque por lo que han demostrado no había intencionalidad de estafa en el incumplimiento. Simplemente, se ha tratado de un error humano que se produjo al no consignar las participaciones con un décimo.

Con todo, cabe destacar que estos jóvenes han ofrecido la entrega de sus papeletas y un décimo -valorado todo en dos millones de euros- para intentar aliviar la situación.

