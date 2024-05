La Ertzainza ha detenido este domingo en la localidad vasca de Getxo a cinco menores por el asesinato de un joven de 23 años en plena calle, minutos después de que saliera de la vivienda familiar. Los agentes han encontrado dos cuchillos en una papelera cercana a la zona de los hechos y serían con los que se habría cometido el crimen.

El joven fue apuñalado durante un pelea desatada sobre las 23:20 horas de la noche de este sábado en el barrio de Algorta. Concretamente,, un lugar muy concurrido y con numerosos bares. La víctima fue trasladada al hospital de Cruces en Barakaldo donde falleció: "Cuando llegó al hospital ya no se pudo hacer nada", ha asegurado una tía del joven.

Esta mujer, con la que vivía el chico, ha relatado que su sobrino había salido de casa poco antes de que sucedieran los hechos, a la vez que admite desconocer por qué bajó a la calle donde resultó agredido. De hecho, ha contado que "acababa de salir de casa y a los 20 minutos nos tocaron la puerta y nos dijeron que habían apuñalado a Felipe". Asimismo, ha reconocido que sus propios familiares pensaban que la víctima aún se encontraba en casa.

"Es lo único que sabemos porque no hemos podido ni verle. No dio tiempo ni a que se produjera una pelea. Bajó solo de casa y no sabemos por qué salió ya que estaba en casa jugando a la Play", ha insistido la mujer. No obstante, la mujer se ha visto sorprendida porque "en Algorta esas cosas no son normales". Aun así, considera que "siempre ha sido un barrio muy sano pero últimamente viene gente de otras partes a armar jaleos. Es una pena".

En esa línea también se ha pronunciado, la alcaldesa de Getxo, Amaia Agirre, que no ha dudado en condenar lo sucedido, al tiempo que subrayaba que la localidad no acepta "este tipo de comportamientos". Tras resaltar que en Getxo no se aceptan este tipo de comportamientos, Agirre ha ha remarcado que la localidad es "un municipio de paz y diverso". "Entre todos trabajamos cada día en la convivencia", ha añadido.