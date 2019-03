Cinco madres graban la película porno que les gustaría que vieran sus hijos

Cinco madres han creado el vídeo porno que les gustaría que vieran sus hijos. Descontentas con un cine que denigra la imagen de la mujer, que incluso se somete a vejaciones y agresiones, las mujeres han creado el programa de Channel 4 'Mums Make Porn'.

"La pornografía no representa a las mujeres normales. Los actores y actrices engañan a los jóvenes", ha asegurado una de las madres, que insiste en la importancia de que los jóvenes se den cuenta de que "no es normal", según recoge el diario 'The Mirror'.

Las cinco nuevas actrices han reiterado la necesidad de enseñar "que hay más que lo que se puede ver en Internet", y por eso han introducido tres programas que finalizarán con la emisión de la película pornográfica.