Relojes de contrabando para futbolistas: Andorra investiga desde los 415.000 euros pagados por Thomas Partney a los 58.000 por Santi Cazorla

Las cifras En el auto, se hace el siguiente ranking de futbolistas en relación a lo gastado en relojes de lujo: Partey con 415.000 euros, Bernat con 367.000 euros, David Silva con 295.000 euros, Azpilicueta con 115.000, Lo Celso gastó 83.000 euros, Carvajal 64.800 euros y Cazorla otros 58.000 euros.

Un juez de Andorra ha imputado a varios futbolistas, entre ellos Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta, Juan Bernat y el exfutbolista David Silva, por la presunta compra de relojes de lujo de contrabando. La acusación se centra en la "compra, venta y transporte" de relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe. La empresa andorrana involucrada adquiría relojes en España y los revendía a los futbolistas sin declarar impuestos, permitiéndoles evadir el IVA. Partey fue el que más gastó, con 415,000 euros en relojes entre 2020 y 2022. El magistrado ha solicitado la colaboración de España para interrogar a los implicados.

Este miércoles, un grupo de futbolistas ha sido imputado por un juez de Andorra. Se los acusa de la presunta compra de relojes de alta gama de contrabando. Estos futbolistas son más que conocidos, pues los imputados son: Dani Carvajal, Santi Cazorla, Giovani Lo Celso, Thomas Partey, César Azpilicueta, Juan Bernat y el exfutbolista David Silva. Tendrán que responder al magistrado por la "compra, venta y transporte" de los relojes de marcas como Rolex y Patek Philippe.

Los futbolistas los habrían adquirido a 'Best In Asociados', una empresa del Principado de Andorra que no declaraba los impuestos de estas operaciones.

Esta empresa de Andorra habría comprado los relojes a particulares y empresas de España para revendérselos a los futbolistas, que los adquirirían más baratos al ahorrarse el IVA. La manera de conseguirlos era la clásica del contrabando: mandar la caja del reloj vacía junto a la factura y pasar el reloj en la muñeca para burlar la aduana.

De Rólex y Audemars Piguet a Patek Philippe

Según consta en la resolución judicial, a la que ha tenido acceso 'elDiario.es', el juez andorrano señala como al futbolista que más dinero pagó a la empresa del principado al actual jugador del Villarreal, Thomas Teye Partey. Entre 2020 y 2022 jugaba en el Arsenal y fue entonces cuando compró tres modelos de relojes de lujo de Patek Philippe por valor total de 415.000 euros. Esta investigación se suma a la abierta en Reino Unido por agresión sexual.

El segundo jugador en gastar más dinero en la empresa andorrana de relojes fue Juan Bernat. Según el juez, compró cuatro relojes, tres Patek Philippe y un Rolex, por 367.000 euros. Las adquisiciones se produjeron entre los años 2023 y 2025, cuando jugaba en distintos equipos de Primera División.

A Bernat, según el auto del magistrado, le sigue el centrocampista David Silva, que pagó 295.000 euros entre 2020 y 2021 por cuatro relojes de Patek Philippe. El defensa César Azpilicueta, por su parte, desembolsó 115.000 euros en 2022 por un reloj Audemars Piguet y otro de Patek Philippe; mientras que Giovanni lo Celso se gastó 83.000 euros entre 2020 y 2021 por dos relojes, siempre de alta gama y lujo.

De lo aflorado en la causa, se desprende que Carvajal compró a la firma investigada únicamente un Rolex Daytona por 64.800 euros en el año 2021. Respecto a Santi Cazorla, el juez ha constatado que realizó una transferencia de 58.000 euros a la empresa andorrana de relojes, si bien en la contabilidad de la firma del principado no se ha encontrado ninguna factura emitida al futbolista.

La Fiscalía de Andorra ha pedido ayuda a la UCO y el magistrado ha pedido la colaboración de España para interrogar a los investigados residentes en nuestro país: los siete futbolistas que compraron los relojes y siete particulares o empresas españolas que vendieron los relojes a la firma andorrana que luego los revendía a los jugadores.

Desde octubre, el socio propietario de la empresa 'Best In Asociados' está en prisión provisional en Andorra por delitos de contrabando y blanqueo de capitales.

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