Las playas valencianas de Oliva y Piles han sido cerradas durante unas horas esta semana por la presencia de una tintorera o tiburón azul, un animal que normalmente no se acerca a la costa pero cuyos avistamientos se producen ocasionalmente.

Precisamente, Oliva vivió este jueves un susto en sus playas por el ataque del tiburón azul a un bañista. El incidente, poco habitual, ocurrió cuando un hombre que estaba de pie y disfrutando de un baño en la playa de Rabdells sufrió una mordedura. El tiburón se había desorientado y este fue el motivo por el que se acercó a la orilla, chocando contra el bañista, quien necesitó asistencia sanitaria por la herida que la tintorera le provocó en el pie izquierdo.

Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Oliva cerró las playas de Rabdells, Aigua Blanca y Aigua Morta por precaución, pero fueron reabiertas este viernes tras comprobarse que la tintorera no se encontraba en ninguna de ellas. Fueron las autoridades sanitarias, la Guardia Civil y la Policía Local, de acuerdo con el equipo de Salvamento y socorrismo de la playa de Oliva, quienes decidieron el jueves prohibir el baño hasta nueva orden debido al avistamiento de este animal en el agua.

El mismo tipo de animal fue visto este viernes en la cercana playa de Piles y el Consistorio, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias, Guardia Civil y Policía Local, junto al servicio de Salvamento y Socorrismo, decidió cerrarla al baño.

La presencia del tiburón obligó a cancelar un concurso de pesca, pero este sábado, poco antes de las 11:00 horas, la playa se ha reabierto al baño tras hacer "diversas comprobaciones por diferentes medios", según ha informado el Ayuntamiento.

Pese a la reapertura de las playas, algunos bañistas se mostraron este viernes reacios a bañarse, tal y como expresaron en Más Vale Tarde: "Te bañas un rato donde haya más gente y rápidamente sales", señaló una joven.A otros, no obstante, no les afectó la noticia, y han seguido bañándose con normalidad.

Por su parte, el biólogo marino del Oceanogràfic, Jaime Penadés, subrayó en Más Vale Tarde que los humanos no estamos en la dieta de este animal y que lo ocurrido se debe a "una confusión". Asimismo, pidió que no "se magnifique" el incidente, que no es "nada común". Penadés explicó al respecto que el bañista "estaba de pie", y que el tiburón, "que no estaba en su hábitat, chocó con su pierna", lo que provocó un "desgarro", que dadas las características de los dientes del tiburón, podría haber "sido más grave". "Estas especies no quieren nada de nosotros; buscan peces, no personas", destacó.