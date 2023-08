Oliva (Valencia) vivió un susto en sus playas por el ataque de una tintorera o tiburón azul a un bañista. El incidente, poco habitual, ha ocurrido la tarde de este jueves cuando un hombre que estaba de pie y disfrutando de un baño en la playa de Rabdells sufrió una mordedura. Esta situación obligó al cierre de la playa, que ya ha sido reabierta este viernes. Sin embargo, los expertos piden que "no se magnifique" lo ocurrido porque está claro que es debido a "una confusión".

El tiburón se había desorientado y, por eso, se acercó a la orilla chocando contra el bañista. El hombre ha necesitado asistencia sanitaria por la herida que la tintorera le provocó en el pie izquierdo. Tras lo ocurrido, el Ayuntamiento de Oliva cerró las playas del Rabdells, Aigua Blanca y Aigua Mota, de manera preventiva por la presencia en el agua de esta tintorera. No obstante, estas han sido reabiertas al no haber riesgo para el baño. Fueron las autoridades sanitarias, la Guardia Civil y la Policía Local, de acuerdo con el equipo de Salvamento y socorrismo de la playa de Oliva, quienes decidieron el jueves prohibir el baño hasta nueva orden debido al avistamiento de este animal en el agua.

Pese a la reapertura de las playas, algunos bañistas se han mostrado este viernes reacios a bañarse tal como han contado en Más Vale Tarde. "Te bañas un rato donde haya más gente y enseguida sales", explica una joven, mientras que otro asegura que "da mal rollo". A otros, no obstante, no les ha afectado esta noticia y han seguido bañándose con normalidad.

El biólogo marino del Oceanogràfic, Jaime Penadés, ha aclarado este viernes en Más Vale Tarde que los humanos no estamos en la dieta de este animal y que lo ocurrido se debe a "una confusión". Asimismo, ha pedido que no "se magnifique" el incidente, que no es "nada común". Penadés ha explicado que el bañista "estaba de pie" y que el "tiburón no estaba en su hábitat", por eso, "chocó con su pierna". Lo que le provocó un "desgarro", que dadas las características de los dientes del tiburón, podría haber "sido más grave". "Estas especies no quieren nada de nosotros, buscan peces no personas", ha sentenciado.

Lo cierto es que no es habitual que los tiburones azules estén la orilla y, aún menos, ver un ataque. Pero en el último año se han avistado varios tiburones en puntos de Mallorca, Alicante, Pontevedra o Ferrol, algunos vivos y otros puntos (en el video de abajo se enumera todos los tiburones avistados en el último año).