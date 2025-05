Cientos de embarcaciones descienden el Ulla para pedir que no se "regale" el río a la macroplanta Altri

'Altri, no'

Más de un centenar de embarcaciones han descendido por el río Ulla hasta Padrón, en A Coruña, en protesta contra el proyecto de una macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rei, Lugo, y para exigir que no se "regale" el río. Convocado por plataformas vecinales y asociaciones ecologistas, el acto culminó con una concentración y lectura de un manifiesto. Los manifestantes también protestaron contra la reapertura de la mina de cobre a cielo abierto de Touro-O Pino. Según las asociaciones, ambos proyectos afectarían la cuenca del Ulla y la ría de Arousa, poniendo en riesgo ecosistemas y la calidad del agua. Pilar Naveira, presidenta de la Plataforma Ulloa Viva, destacó la importancia de que el Gobierno haya excluido la planta del Perte de descarbonización. La factoría representaría una amenaza para la comarca por los vertidos y la contaminación, con un impacto territorial, social, económico y medioambiental considerable.

Más de un centenar de embarcaciones, entre balsas, kayaks y piraguas, han descendido por el Ulla hasta Padrón, en A Coruña, en una nueva protesta contra el proyecto de macroplanta de celulosa de Altri en Palas de Rei, en Lugo, y para pedir que no se le "regale" este río.

El acto reivindicativo, convocado por plataformas vecinales y asociaciones ecologistas, ha terminado con una concentración y la lectura del manifiesto en un último tramo desplegado del Ulla. Dese Ponte de Sinde hasta Campo de Insua, una riada de cientos de personas hicieron rafting por el río también para protestar también contra la reapertura de la mina de cobre a cielo abierto de Touro-O Pino.

Según denuncian las asociaciones ecologistas, la mina y la celulosa de Altri afectarán a la cuenca del Ulla, tanto a los ecosistemas como a la propia calidad de las aguas. Esto es algo que pondría en riesgo y en peligro también a la ría de Arousa, donde desemboca el mencionado río y se encuentra uno de los bancos marisqueros "más ricos del mundo".

El descenso se ha iniciado a eso de las 10:00 y ha concluido pasado el mediodía. Entre gritos de 'a agua e nosa e non da celulosa' (el agua es nuestra y no de la celulosa), o 'Altri no', el navegar de las embarcaciones ha transcurrido por el sistema fluvial Ulla-Deza, una Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, que según ha indicado Greenpeace, abarca más de 1.600 hectáreas.

Además, incluye una valiosa red hidrográfica entre las provincias de A Coruña y Pontevedra que alberga decenas de hábitats de interés comunitario y numerosas especies protegidas, y más de 200.000 habitantes de varios municipios dependen de la calidad hídrica del río Ulla para el suministro de las redes municipales de agua.

Así lo ha indicado en declaraciones a EFE, la presidenta de la Plataforma Ulloa Viva, Pilar Naveira, quien considera que la participación registrada en este tipo de eventos reivindicativos "evidencian que van a quedar solos en la Xunta" en su posicionamiento a favor del proyecto Gama de Altri.

Naveira ha asegurado que ha sido "muy importante" el hecho de que el Gobierno haya decidido dejar la macroplanta fuera del Perte de descarbonización, del que la empresa esperaba recibir parte de los fondos necesarios para la financiación del proyecto.

Esta factoría "amenaza el modo de vida" de la comarca de Ulloa y la de Arousa y toda la cuenca del Ulla por "los vertidos", por el agua que captará del río y "la contaminación", por lo que "el impacto que va a generar es increíble", ha advertido, tanto a nivel territorial, como social, económico y medioambiental.