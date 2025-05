Los ciberataques, una amenaza que avanza sin freno: "El cibercrimen mueve más dinero que el tráfico de drogas y de armas juntos"

No hay que abrir mensajes sospechosos

A pesar del avance en ciberseguridad, la ciberdelincuencia también ha aumentado significativamente. En 2024, los ciberataques en España crecieron un 15%. Antonio Fernandes, experto en ciberseguridad, señala que el cibercrimen genera más dinero que el tráfico de drogas y armas juntos. Mario García de General Check Point advierte sobre el uso de inteligencia artificial para crear ataques complejos. Este domingo se conmemoran 25 años del virus 'I love you', que en el 2000 infectó a millones de ordenadores. José Miguel Gómez-Casero menciona que el 'phishing' actual es similar a aquel ataque, destacando la importancia de la protección informática.

Pese a que la ciberseguridad se ha disparado, también lo ha hecho la ciberdelincuencia en una carrera sin freno. En 2024, los ciberataques crecieron en España un 15%. De hecho, tal y como destaca Antonio Fernandes, divulgador y experto en ciberseguridad, "el cibercrimen mueve más dinero ahora mismo que el tráfico de drogas y el de armas juntos".

En la misma línea, Mario García, director de General Check Point España y Portugal, alerta de que "utilizando herramientas de inteligencia artificial se puede crear un ataque de una complejidad enorme". Por este motivo, si recibimos un mensaje sospechoso, aunque sea de apariencia amistosa, nunca debemos pinchar en él.

Precisamente, este domingo se cumplen 25 años del día en el que el virus informático 'I love you' se propagó a millones de ordenadores a través del correo electrónico. "Recibías un correo de un conocido tuyo y veías un fichero de texto que ponía 'I love you', hacías dos clics en el adjunto, y ahí se desataba el caos", recuerda Luis, creador de contenidos.

El ataque se produjo en mayo del 2000, en un momento en el que Internet crecía muy deprisa, aunque para muchos seguía siendo un juguete, por lo que casi nadie percibía el riesgo. "La seguridad informática estaba en sus albores. De hecho, había muchos países donde no estaba regulada por leyes", señala al respecto Antonio Fernandes.

El creador del virus fue un estudiante filipino que no calculó el impacto de una broma. 'I love you' se multiplicó a tal velocidad que infectó a uno de cada diez ordenadores de todo el mundo. Aquel día los internautas perdieron la inocencia: "Se entendió que todo el mundo tenía que tener un antivirus o equivalente, y que los ordenadores no se podían conectar a Internet sin estar defendidos", subraya al respecto Mario García.

En la actualidad, tal y como advierte José Miguel Gómez-Casero, experto en ciberamenazas, existe el "phishing, que es la entrada de una amenaza por correo a través de ingeniería social" y "tiene muchas similitudes con 'I love you'".