En el marco de los Carnavales de Cádiz, una festividad reconocida por su gracia, música y descaro, uno de los cuplés cantado por una chirigota en las calles de la ciudad gaditana ha generado mucho descontento entre los usuarios de redes sociales. Los versos hacían clara referencia al trágico incendio vivido en Valencia la semana pasada y algunos lo han calificado de "lamentable".

Se trata de un vídeo en el que cinco hombres disfrazados se arrancan a cantar varios versos cuyo final ha generado descontento entre los usuarios de X, antes conocido como Twitter. En las imágenes se ve que los protagonistas se encontraban de fiesta "con el cubata en la mano", tal y como dice uno de los integrantes de la chirigota, cuya canción ha culminado con un polémico verso en referencia al incendio del edificio de Campanar. Esto a tenido lugar menos de cuatro días después de que se declarase un incendio de un edificio de 14 pisos y que ha dejado diez víctimas mortales.

"Últimamente no sé lo que pasa que en los Carnavales los repertorios no tienen gracia" han comenzado los músicos. "Hay ofendidos por cualquier pamplina, si reírnos de todo es la mejor medicina se dicen cosas que la gente no está de acuerdo, por eso ahora yo saco un tema que me la juego" han continuado. Ahí han cantado un verso que según muchos espectadores realmente no ha hecho gracia: "Muchos con la fiesta no tienen paciencia, que han adelantado las Fallas de València".

Ante el inesperado final del cuplé, el público que presenció la actuación reaccionó con alguna que otra risa nerviosa, pero finalmente acabaron aplaudiéndolo y coreando "Carnaval, eso es".

En cambio, las redes sociales han rechazado de forma rotunda la interpretación de los hombres a diferencia del público presente. Tanto valencianos, como gaditanos han criticado la crudeza de la actuación. Por ejemplo, un usuario en redes ha señalado que es "firme defensor del humor en todas sus variantes", pero escribe "no hace ni una semana, un padre y una madre tenían que abrazar a su niño de 2 años y bebe de 8 días, porque no iban a salir de allí". "De eso, no se puede hacer humor", ha asegurado de forma contundente.

"No todo vale, señores", ha escrito otro crítico, opinando que "Con una tragedia así no se debe bromear". "No representáis los valores de la gente de Cádiz ni del carnaval", lamentó el usuario.

[[LINK:EXTERNO|||https://twitter.com/pipobarraca/status/1762072650485002575|||]]