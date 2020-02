Chen Xianwei, más conocido como el chino franquista, se quedará sin bar a partir del próximo 31 de marzo. Los propietarios del local, situado en el distrito madrileño de Usera, no renovarán su contrato porque no quieren un inquilino de signo fascista en el edificio.

Según ha declarado el propio Chen a 'El Confidencial', el propietario de la sociedad que alquila el local no ha querido hablar con él: "Me han dicho dos veces que no me renuevan el contrato porque no quieren fachas en su edificio. El propietario es un argentino que no quiere hablar conmigo al teléfono. Me han dicho que si quiero quedarme tengo que pagar 5.000 euros más IVA cada mes. Ahora pago 1.700 euros".

Su local, más que un bar es un museo repleto de simbología franquista, con retratos del dictador y banderas preconstitucionales. Las puertas del local están flanqueadas por dos banderas de España y en su interior se acumulan escudos de unidades policiales y del Ejército.

Chen denuncia que está siendo víctima de "discriminación ideológica" y que el propietario se ha negado a negociar. Se queja de que "en España nadie te protege": "Me han dicho que soy un fascista y ya está".

A pesar de la noticia, Chen ya ha buscado una alternativa y ha comprado un local a medio kilómetro de distancia del que ahora regenta. Según ha explicado al citado medio, el nuevo bar se llamará 'Una Grande Libre' y será más pequeño que el actual.

Él señala que está "contento" porque en ese nuevo local nadie podrá expulsarle, aunque lamenta que había invertido 170.000 euros en las reformas que había realizado en su bar.

La empresa propietaria del local ha explicado a 'El Confidencial' que la marcha del chino franquista no tiene nada que ver con su ideología y señala que su marcha se debe a que el edificio no ha superado la Inspección Técnica de Edificios.

Chen señala que recibe visitas de "gente de toda España" que le obsequian con objetos de todo tipo como figuras de franco, botellas de vino o uniformes de la Guardia Civil. Lo cierto es que su bar Oliva se había convertido en un lugar de peregrinación de los nostálgicos de la dictadura.

Chen Xianwei ha sido noticia recientemente por su visita al cementerio de Mingorrubio el día de la exhumación de Franco del Valle de los Caídos. Se desplazó hasta ese lugar para formar parte de la concentración franquista en protesta por el traslado del dictador. "La época de Franco es la mejor historia de España", aseguró, como se puede ver en el siguiente vídeo.