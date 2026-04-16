CCOO tilda de "bulo" que la huelga en Extranjería afecte a la regularización de migrantes

¿Qué ha dicho? Sordo ha defendido que en el proceso de regularización solo intervienen "cinco de las 76 oficinas de Extranjería que hay en España y 80 de sus 1.800 trabajadores", por lo que ha querido "desmentir categóricamente" que la movilización del sindicato pueda interferir en la gestión administrativa de la regularización.

Unai Sordo, secretario general de CCOO, ha desmentido que la huelga convocada por el sindicato en las oficinas de Extranjería el 20 de abril afecte la regularización de inmigrantes, calificando de "bulo" las afirmaciones contrarias. Según Sordo, solo cinco de las 76 oficinas de Extranjería y 80 de sus 1.800 trabajadores participarán en el proceso de regularización, que estará mayormente a cargo de la seguridad social y el SEPE. La huelga, que podría suspenderse si se alcanzan acuerdos, busca revisar la relación laboral, mejorar salarios y condiciones de trabajo, entre otros. Las críticas coinciden con el inicio del proceso de regularización extraordinaria que beneficiará a medio millón de personas.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha calificado este jueves de "bulo" que la huelga que el sindicato ha convocado en las oficinas de Extranjería para el 20 de abril, justo cuando arranca la regularización extraordinaria de inmigrantes, vaya a entorpecer ese proceso.

"En redes están haciendo una campaña insidiosa de bulos, pero no es verdad, el servicio de Extranjería apenas va a participar en el proceso de regularización", ha afirmado durante una intervención antes de dar inicio a la asamblea general de delegados nacionales de CCOO en Cornellà de Llobregat (Barcelona).

Sordo ha defendido que en el proceso de regularización solo intervienen "cinco de las 76 oficinas de Extranjería que hay en España y 80 de sus 1.800 trabajadores", por lo que ha querido "desmentir categóricamente" que la movilización del sindicato pueda interferir en la gestión administrativa de la regularización.

El secretario general ha insistido en que una de las reivindicaciones de CCOO para esta huelga es que estos servicios puedan intervenir en el proceso de regularización para facilitar los trámites que iniciarán ahora, y ha afirmado que será la seguridad social o el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) quien asumirá el mayor grueso del proceso burocrático.

Sordo ha cargado contra "los bulos, bots y alguna formación política" que han criticado a CCOO por convocar la huelga indefinida y ha avanzado que puede ser que la movilización no se celebre porque "todavía hay tiempo para negociar y pueda que se suspenda incluso hoy mismo". La huelga está convocada para todas las personas que trabajan en los servicios de Extranjería de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en todo el país.

Entre los motivos del sindicato para esta convocatoria son la revisión estructural de la relación de puestos de trabajo, equiparación salarial y reconocimiento efectivo de la productividad, creación de puestos de atención al público en jornada continuada y formación de los empleados. En mayo del año pasado, el personal fue al paro por esa misma razón.

Las críticas a CCOO han coincidido con el inicio del plazo hoy para solicitar de forma telemática la regularización extraordinaria que, según prevé el Gobierno, dará permiso de residencia y trabajo a medio millón de personas. Desde hoy también se puede pedir cita previa a través de internet con el fin de acudir, a partir del próximo lunes, día 20, a uno de los puntos habilitados para solicitar la regularización en persona.

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