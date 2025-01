Un guía turístico de Sevilla se enfrenta a nueve años de cárcel por agredir sexualmente a tres estudiantes americanas

Manuel Blanco, guía turístico de una empresa de viajes de Sevilla, se enfrenta a una petición de nueve años de cárcel por, presuntamente, agredir sexenalmente a tres estudiantes americanas en Marruecos y Portugal, hechos por los que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional.

Según un escrito provisional del Ministerio Público, el procesado que el guía principal de un viaje contratado por estas chicas para visitar el norte de Marruecos. Según las denunciantes, en la última noche del viaje el guía les ofreció alcohol hasta dejarlas en un estado de semiinconsciencia que aprovechaba para abusar de ellas.

"Empezaba con juegos de connotación sexual, que se desnudaran, que siguieran bebiendo...", relata el informe policial. "Recuerdan 'flashbacks', escenas en las que abrían los ojos y veían a otra amiga desnuda en un sillón con este hombre encima", añade.

Una de las denunciantes aseguró en una entrevista que fue violada por el guía: "Fui aturdida al cuarto de baño y me siguió, estoy segura de que me violó, me levanté al día siguiente y no podía caminar".

Manuel Blanco ha escuchado las acusaciones en primera persona, sonriendo irónicamente y poniendo cara de desaprobación de forma constante. Este martes, las tres denunciantes declararán ante el juez.