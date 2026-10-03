Han tenido "problemas"
Ana, trabajadora y estudiante acampada en Sol por la vivienda: "La noche ha sido tediosa y estamos bastante cansados"
Los detalles La joven ha expresado que han recibido el apoyo de muchas personas que se han acercado para preguntar cómo podían ayudar. "Decían que si podían dejar dinero, si podían limpiar con nosotros...", ha señalado.
Resumen IA supervisado
Ana, quien equilibra su trabajo con estudios universitarios, ha estado acampada en Sol desde el pasado martes. En declaraciones a laSexta, comentó que la última noche fue "bastante tediosa, con muchos puntos de conflicto", y expresó su cansancio. No obstante, resaltó el apoyo recibido, mencionando que muchas personas se acercaron para ofrecer ayuda, donaciones o colaborar en la limpieza. Ana destacó que, durante la noche, se dedicaron a limpiar y reorganizar el área, especialmente por la presencia de personas sin hogar. Planea permanecer acampada hasta el lunes, pese a sus compromisos laborales y académicos, y considera unirse a futuras concentraciones.
* Resumen supervisado por periodistas.
Ana, quien compagina su trabajo con sus estudios universitarios y lleva desde el pasado martes acampada en Sol, ha expresado en laSexta que esta última noche "ha sido bastante tediosa, con muchos puntos de conflicto". "Estamos bastante cansados y cansados", ha manifestado, al tiempo que ha destacado el apoyo que han recibido.
"Ha venido mucha gente preguntando cómo podían ayudar, si podían dejar cosas, dinero o si podían limpiar con nosotros", ha subrayado, a lo que ha añadido que también "en algunas cafeterías les han permitido usar el baño".
En este sentido, Ana ha contado que durante la noche han tenido que "limpiar y reorganizar". "Siempre estamos limpiando los alrededores porque no solo estamos, sino que también hay gente que está en situación de sinhogarismo. Hacemos esto por nosotros y para que esté la calle limpia y transitable", ha destacado.
Así, la joven ha contado que ella tiene pensado quedarse acampada en Sol "hasta la mañana del lunes". "Ese sería mi límite, porque estoy yendo al trabajo y a la universidad, aunque como estoy en los últimos años y tengo un poco más de tiempo, algunas asignaturas las he podido dejar un poquito de lado", ha relatado, a lo que ha añadido que quizás se pueda "unir en algún momento a alguna concentración".
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