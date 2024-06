El nadador español Dennis González, recientemente coronado campeón de Europa en natación artística, ha denunciado en su cuenta de TikTok los ataques homófobos que ha recibido tras la publicación de su actuación en el Europeo de Belgrado. El video, compartido por Teledeporte, ha desencadenado una serie de comentarios ofensivos en redes sociales que González no ha podido ignorar.

En su video de TikTok, que ya ha superado las 167.000 reproducciones, González expresa su desconcierto ante estos ataques. "No entiendo si estamos en el siglo XXI o en el siglo X antes de Cristo", declara. Los insultos incluyen términos despectivos como "sirena" y "trucha", y González subraya que provienen de personas que "no han ganado nada en su vida" y desconocen el valor de la disciplina y el trabajo duro que implica ser campeón de Europa.

Aunque admite sentir impotencia por estos mensajes, el nadador de Rubí (Barcelona) asegura que no le afectan personalmente, pero le preocupa el impacto que podrían tener en los jóvenes que aspiran a seguir sus pasos. "A mí me da igual, pero sé que un niño que esté empezando a hacer natación artística y que reciba comentarios así, le va a afectar y no quiero eso", enfatiza.

González aconseja a sus seguidores "no dar bola a estos mensajes, que lo único que buscan es atención" y califica los comentarios de absurdos. Advierte que aunque a él no le importen estos comentarios, no se quedará callado si llegan a afectar a alguien más. "El día que le afecten a alguien y le repercuta en su decisión, sí que me va a importar", concluye.

El nadador, con solo 20 años, continúa alzando la voz contra el odio en redes sociales, con la esperanza de que su denuncia ayude a que otros deportistas no se vean desanimados por los comentarios homófobos. "No le deis bola a estos mensajes porque lo único que buscan es atención", recomienda, destacando la importancia de mantener la integridad y la pasión en el deporte.