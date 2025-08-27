¿Cambiar la crema solar por un pasamontañas en la playa?: así es el 'facekini' que dispara sus ventas en China

Los detalles Se trata de una prenda famosísimo en las costas del país asiático, donde las mujeres se lo ponen para evitar que el sol les roce siquiera la piel desde hace. Para ellas la tez blanca, casi de porcelana, es la tendencia más importante.

El 'facekini' es un accesorio popular en las playas de China desde hace 21 años. Este pasamontañas, que puede parecer perturbador a primera vista, es parte esencial de los trajes de baño en el país asiático. Su principal función es proteger la piel del rostro del sol, manteniendo la tez blanca, una tendencia muy valorada. Además, el 'facekini' protege de picaduras de medusas y es cómodo de usar. Con ventas que alcanzan los 11.000 millones de dólares, estos accesorios vienen en diversos colores y estampados. Dado el creciente interés por protegerse del sol, podrían llegar a popularizarse en otras playas del mundo.

Es tan perturbador, como efectivo. El pasamontañas que aparece sobre estas líneas forma parte de los bikinis en China. De hecho, se llama 'facekini' y es famosísimo en las costas del país asiático. Las mujeres allí se lo ponen en la playa desde hace 21 años para evitar que el sol les roce siquiera la piel desde hace. Para ellas la tez blanca, casi de porcelana, es la tendencia más importante.

Si bien puede generar inquietud a primera vista, pues cualquier se puede creer que le van a atracar, se trata del último grito de la moda china que se ha convertido en una parte fundamental de los trajes de baño en el país asiático. Una prensa cómoda, que no da calor y con el que "se puede respirar perfectamente".

Aunque algunos lo ven como "una idea súper original" porque "ni te pican medusas", tiene otros usos. El principal es que ni un solo rayo de sol toque la piel del rostro. Una función que también desempeñan las cremas de sol. Eso que se ahorran porque hasta 11.000 millones de dólares se han gustado en esta peculiar prenda cuyas ventas están disparadas.

Tanto que los hay de miles de colores y estampados, que en ocasiones hasta combinan con el resto del traje de baño. Eso sí, en el caso de captar el mecanismo para ponérselo. No obstante, ante la creciente ansiedad solar debido los efectos de las quemaduras pueden llevar al 'facekini' a desembarcar en nuestras playas.