Mossos, Policía Nacional y Europol desmantelan dos redes criminales vinculadas al clan Vracarci dedicadas al narcotráfico

Los detalles Una operación internacional coordinada por Europol, con participación de los Mossos d’Esquadra, la Policía Nacional y las autoridades serbias, ha permitido desarticular dos organizaciones criminales vinculadas al clan Vracarci, implicadas en asesinatos y tráfico de cocaína entre Serbia, España y Dubái.

A través de una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional, las autoridades serbias y bajo la coordinación de Europol, se han desarticulado dos organizaciones criminales en Serbia vinculadas al clan Vracarci, dedicadas a cometer asesinatos y al tráfico de cocaína.

En total, se ha detenido a 13 personas: dos en España (una en Barcelona y otra en Valencia), diez en Serbia y una en Dubái. Además, se han llevado a cabo 22 registros en Serbia, donde se incautaron más de 300.000 euros en efectivo, joyas, vehículos de alta gama y teléfonos móviles, según informaron los Mossos d'Esquadra en un comunicado.

Los miembros de una de las organizaciones desmanteladas están acusados de pertenecer a una organización criminal, de haber cometido un asesinato en 2018 y tres intentos de asesinato en 2020 contra miembros de bandas rivales. También se les atribuyen tres ataques con artefactos explosivos contra locales de restauración y un negocio de lavado de vehículos, así como cargos por introducir cocaína en varios países europeos.

Por su parte, los integrantes del segundo grupo son sospechosos de pertenecer a una organización criminal y de estar implicados en el asesinato de un hombre en 2020, además de participar en el tráfico de cocaína "a gran escala".

Las autoridades serbias han presentado cargos contra 28 personas, algunas de las cuales ya estaban en prisión preventiva, mientras que un pequeño grupo continúa fugado.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.