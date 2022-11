La calidad del esperma de los humanos ha bajado a la mitad en el último medio siglo. El descenso de espermatozoides por eyaculación se está acelerando y, de continuar el ritmo, en una década los hombres tendrán problemas para ser fértiles.

La investigación, publicada en la revista Human Reproduction Update, muestra que el número de espermatozoides ha pasado de 101 millones por cada mililitro, a 49 millones por mililitro desde 1973, que es cuando se tienen datos de los primeros estudios.

También desciende la cantidad total de espermatozoides, y de forma acusada. Ha pasado de 335,7 millones por eyaculación a 126,6 millones en 2018.

El ritmo de descenso se está acelerando. Desde 1973 el ritmo al que bajaba la concentración de esperma lo hacía un ritmo anual del 1,15%. Desde el año 2000, lo hace al doble de velocidad, al 2,64%.

Antecedentes. En 2017 elaboraron otra investigación que corroboraba un descenso de espermatozoides en estadounidenses, australianos y europeos. Ahora, en este nuevo estudio, con datos de 53 países, ya pueden hablar sobre la fertilidad a nivel global de los hombres.

"Brindamos evidencia sólida, por primera vez, de una disminución en el conteo de espermatozoides entre los hombres de América del Sur/Central, Asia y África, así como una disminución mundial en el siglo XXI, con datos que sugieren que el ritmo de este el declive se ha acelerado", afirma el estudio. El declive del esperma es mundial.

Jaime Mendiola, coautor del estudio y profesor de Medicina Preventiva y de Salud Pública en la Universidad de Murcia, dice que les hubiera gustado encontrar otros resultados: "Hubiéramos esperado encontrar otra cosa, una meseta por ejemplo, no que continuara descendiendo la concentración espermática, pero paradójicamente es lo que hemos encontrado".

Para nota. Si sigue esta tendencia no llegamos al reemplazo de la población, avisan los expertos. "Ahora mismo, hay problemas de fertilidad, y más muertes que nacimientos, la población decrece y eso es un problema importante", ha señalado.

Posibles causas. Los autores del estudio apuntan a la exposición a químicos y contaminantes puede estar detrás del descenso mundial de espermatozoides. Influye en la cantidad y calidad del esperma. También los malos hábitos de vida, pero sobre todo nos piden que miremos más atrás.

Las exposiciones prenatales o fetales. Porque cualquier desarrollo, cualquier alteración en el útero puede tener un efecto posterior. Mendiola cita un estudio realizado por investigadores daneses: "Evaluaron a chicos jóvenes a los que invitaron a participar en un estudio. Les recogieron muestras seminales y les preguntaron si sus madres fumaban. El resultado fue que los chicos que respondieron que sus madres eran fumadoras tenían un 20% menos de concentración espermática que el resto de compañeros".

Soluciones. La buena noticia, también coinciden, es que se puede solucionar. Promoviendo entornos más saludables, reduciendo las exposiciones y los comportamientos que afectan nuestra salud reproductiva. Por eso es fundamental, también para la calidad seminal seguir consejos de hábitos de vida saludables: dieta sana, hacer deporte.

Infertilidad masculina.

La infertilidad por el factor masculino afecta a 40% de los casos de parejas con dificultades de fecundación, según la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.

Según la OMS, entre el 30% y el 50% de los hombres en edad fértil tienen un semen de baja calidad.

La mayor parte de las alteraciones del esperma tienen solución. Hay que normalizar los problemas de fertilidad masculina y la labor que realizan las clínicas de reproducción asistida.

"Todavía arrastramos esa asociación de fertilidad con virilidad. Siempre se ha asociado, de forma tradicional, la infertilidad con las mujeres. A mucha gente le cuesta aceptar que puede tener un problema, pero afortunadamente los prejuicios van desapareciendo gracias a las técnicas de diagnóstico y a la información de los medios de comunicación", asegura el director médico de Ginemed, Pascual Sánchez.

Hay multitud de pruebas para analizar la calidad y la cantidad del esperma, desde desde el Cariotipo, el seminograma, el test de fragmentación del ADN espermático, los cultivos de semen o las ecografías. Hay que perder el miedo a acudir a una clínica de fertilidad, donde te pueden recomendar el tratamiento que más se ajusta a tu caso. "Solucionar el 100% no es posible, pero mejorar el esperma para poder tener hijos casi siempre es posible. No hace falta que el semen sea de buena calidad. Es como un examen, basta un cinco para aprobar. Con un semen no perfecto o regular también se puede tener hijos", afirma el doctor Sánchez.