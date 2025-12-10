Calendario laboral de La Rioja de 2026: festivos, puentes y vacaciones en la comunidad del vino

La Rioja incluye entre sus festivos autonómicos el 9 de junio, Día de La Rioja. Localiza en este buscador todos los días de fiesta en cada una de las localidades riojanas, desde Ábalos a Zorraquín, pasando por Logroño.

Una Semana Santa muy larga, el gran 'puente de diciembre' y sólo un festivo (nacional) en fin de semana: así se dibuja el calendario laboral de 2026 para La Rioja. A los ocho festivos que comparte toda España, según el calendario laboral de 2026 publicado en octubre en el BOE, se suman los cuatro fijados por el Gobierno regional y otros dos que decide cada Ayuntamiento para sus territorios locales.

Así pues, sólo para territorio riojano, los festivos de 2026 empiezan con los 'otros' dos festivos de Semana Santa: mientras que el Viernes Santo es festivo en toda España, muchas comunidades optan por añadir el Jueves Santo o el Lunes de Pascua en su relación de días inhábiles. En el caso de La Rioja, los dos han sido elegidos para el calendario, por lo que el descanso de este periodo sagrado para los católicos comienza el 2 de abril (Jueves Santo) y se extiende hasta el 6 de abril (Lunes de Pascua). La Rioja es de las pocas comunidades autónomas que extiende tanto su Semana Santa.

A estos se suma el 7 de diciembre, el lunes posterior al día de la Constitución española, jornada al que traslada la festividad. Pero antes, casi al final del curso escolar y antes de arrancar el verano, La Rioja también disfruta de otro festivo autonómico: el 9 de junio, cuando se celebra el Día de la Rioja, en recuerdo de la fecha en la que el rey (ahora emérito) Juan Carlos I firmó el estatuto de autonomía de la comunidad. Este día es, además, el Día de la Región de Murcia, también incluido en el calendario laboral murciano para 2026 como festivo autonómico.

En el siguiente buscador puedes consultar todos los festivos de la comunidad, desde los estatales a los autonómicos, así como todos los festivos locales de cada municipio riojano, publicados en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR) el pasado mes de agosto. Eso sí, los municipios que no estén incluidos tienen como propias, según indica la disposición, las "dos fiestas tradicionales" de cada una.

Lo cierto es que de los cuatro festivos autonómicos en La Rioja, sólo uno le es propio como tal: el Día de La Rioja. El 9 de junio, en 1982, Juan Carlos I firmó el estatuto que constituía La Rioja como comunidad autónoma, una de las comunidades autónomas uniprovinciales de España, junto con Asturias, Baleares, Cantabria, Madrid, Murcia y Navarra.

Sin embargo, antes de esta fecha ya se había celebrado, aunque no en toda la región, un Día de La Rioja: fue el 8 de octubre en 1978, en la ciudad de Nájera, según recuerda Sergio Andrés Cabello en la Revista de cultura popular y tradiciones de La Rioja. Fue una cita a la que acudieron unas 15.000 personas, una jornada de reivindicación de la identidad riojana pero también una demanda, que años después fue satisfecha: que la región tuviera su propia autonomía.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.