Calendario laboral de 2027 para Euskadi: el Gobierno publica los 12 festivos de País Vasco

El Gobierno vasco ha publicado el calendario laboral de 2027, con una importante novedad: a falta de un festivo nacional en agosto, será día de fiesta la jornada por el 90.º aniversario del primer Ejecutivo de Euskadi.

Poco a poco, las comunidades autónomas van publicando la relación de sus días festivos para el año 2027, al menos las que afectan a todo el territorio. Como ya lo hicieron Andalucía o Castilla y León, País Vasco ha hecho público su calendario laboral de 2027, con los 12 festivos que afectan a todos los municipios de las tres provincias históricas, Álava/Araba, Guipúzcoa/Gipuzkoa y Vizcaya/Bizkaia.

El calendario ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno, a propuesta del vicelehendakari y consejero de Economía, Mikel Torres. A falta del festivo nacional de agosto, el del día 15 (Asunción de la Virgen), que en 2027 cae en domingo, el Gobierno vasco ha elegido el 7 de octubre como día festivo, con motivo del 90.º aniversario de la constitución del primer Gobierno de Euskadi, formado en plena guerra civil. El nacimiento institucional de País Vasco se firmó el 7 de octubre de 1936, seis días después de la aprobación del Estatuto vasco por las Cortes republicanas, con Indalecio Prieto (PSOE) y José Antonio Aguirre (PNV) como padres fundadores.

Los 12 días festivos de 2027 que afectan a todo el territorio vasco son:

1 de enero → Año Nuevo

6 de enero → Día de Reyes

25 de marzo → Jueves Santo

26 de marzo → Viernes Santo

29 de marzo → Lunes de Pascua

1 de mayo → Día del Trabajo

7 de octubre → Aniversario del 1.º Gobierno de Euskadi

12 de octubre → Fiesta Nacional de España

1 de noviembre → Día de Todos los Santos

6 de diciembre → Día de la Constitución

8 de diciembre → Inmaculada Concepción

25 de diciembre → Navidad

Dado que el calendario laboral estatal todavía no ha sido publicado, con estas fechas señaladas se entiende que el Jueves Santo, que en 2027 tiene lugar el 25 de marzo, es un día feriado a nivel autonómico —por norma general, en España sólo es día festivo en Semana Santa el Viernes Santo—, que se suma al Lunes de Pascua (29 de marzo), lo que permitirá a los vascos disfrutar de una Semana Santa más larga que en otros puntos del país. A estos se sumarán, cuando corresponda, otros dos festivos a nivel local elegidos por cada Ayuntamiento, propuestas que deberán presentar durante el mes posterior a la publicación del calendario laboral vasco de 2027 en el Boletín Oficial del País Vasco.

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